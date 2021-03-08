https://ria.ru/20210308/rogozin-1600339156.html
Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:48
2021-03-08T11:48
2021-03-08T13:31
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
мвд украины
дмитрий рогозин
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве.Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало "сильным ударом и потрясением" для России. По его словам, в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html
москва
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_4fa0c4ce0b929b499f2e1650517cfe69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, мвд украины, дмитрий рогозин, москва, киев, украина, в мире