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Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:48
2021-03-08T13:31
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
мвд украины
дмитрий рогозин
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве.Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало "сильным ударом и потрясением" для России. По его словам, в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, мвд украины, дмитрий рогозин, москва, киев, украина, в мире

Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России

11:48 08.03.2021 (обновлено: 13:31 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 мар РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве.
"С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь", — написал руководитель ведомства в телеграм-канале.
Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало "сильным ударом и потрясением" для России. По его словам, в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" Тараса Козака.
СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийМВД УкраиныДмитрий РогозинМоскваКиевУкраинаВ мире
 
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