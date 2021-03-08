https://ria.ru/20210308/rogozin-1600339156.html

Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России

Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:48

2021-03-08T11:48

2021-03-08T13:31

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

владимир зеленский

мвд украины

дмитрий рогозин

москва

киев

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о "сильном ударе" Киева по Москве.Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало "сильным ударом и потрясением" для России. По его словам, в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html

москва

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, мвд украины, дмитрий рогозин, москва, киев, украина, в мире