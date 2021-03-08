https://ria.ru/20210308/rekord-1600316937.html
Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса
Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса
Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:00
2021-03-08T08:00
2021-03-08T07:56
инфографика
оксана сероштан
валерия лошак
екатерина лисина
ирина роднина
книга рекордов гиннесса
рекорды
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Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным трудом. Мы выбрали пять самых запоминающихся рекордов, которые пока не побиты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, за какие успехи россиянок включили во всемирно известное издание.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса
Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным трудом. Мы выбрали пять самых запоминающихся рекордов, которые пока не побиты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, за какие успехи россиянок включили во всемирно известное издание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, оксана сероштан, валерия лошак, екатерина лисина, ирина роднина, книга рекордов гиннесса, рекорды
Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса
Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным трудом. Мы выбрали пять самых запоминающихся рекордов, которые пока не побиты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, за какие успехи россиянок включили во всемирно известное издание.
2021-03-08T08:00
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