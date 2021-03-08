https://ria.ru/20210308/rekord-1600316937.html

Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса

Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса

Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T08:00

2021-03-08T08:00

2021-03-08T07:56

инфографика

оксана сероштан

валерия лошак

екатерина лисина

ирина роднина

книга рекордов гиннесса

рекорды

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Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным трудом. Мы выбрали пять самых запоминающихся рекордов, которые пока не побиты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, за какие успехи россиянок включили во всемирно известное издание.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские женщины из Книги рекордов Гиннесса Достижения наших женщин, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, очень разные — одни попали в нее благодаря своим природным данным, другие заработали славу упорным трудом. Мы выбрали пять самых запоминающихся рекордов, которые пока не побиты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, за какие успехи россиянок включили во всемирно известное издание. 2021-03-08T08:00 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, оксана сероштан, валерия лошак, екатерина лисина, ирина роднина, книга рекордов гиннесса, рекорды