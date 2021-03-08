https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html
В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок
В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок
Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:17
2021-03-08T15:17
2021-03-08T16:51
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_85d15d42a0587a0e139b17890f330b56.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка установит обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_192b0facf41a024a0b288cc07be26407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве
, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка установит обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.