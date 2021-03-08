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В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок
В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок
Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:17
2021-03-08T16:51
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка установит обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.
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москва, происшествия

В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок

15:17 08.03.2021 (обновлено: 16:51 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка установит обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.
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