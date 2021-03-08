https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html

В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок

В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок

Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:17

2021-03-08T15:17

2021-03-08T16:51

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка установит обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия