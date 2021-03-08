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В московской квартире нашли убитым ребенка
В московской квартире нашли убитым ребенка
Ребенок найден убитым в Москве, в квартире находился его отец, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:26
2021-03-08T10:26
2021-03-08T10:26
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ребенок найден убитым в Москве, в квартире находился его отец, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала Иванова.Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. Иванова добавила, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего ребёнка".
https://ria.ru/20210307/podmoskove-1600302790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Ребенок найден убитым в Москве
, в квартире находился его отец, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова
.
"По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала Иванова.
Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. Иванова добавила, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего ребёнка".