https://ria.ru/20210308/rebenok-1600331435.html

В московской квартире нашли убитым ребенка

В московской квартире нашли убитым ребенка

Ребенок найден убитым в Москве, в квартире находился его отец, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:26

2021-03-08T10:26

2021-03-08T10:26

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ребенок найден убитым в Москве, в квартире находился его отец, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала Иванова.Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. Иванова добавила, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего ребёнка".

https://ria.ru/20210307/podmoskove-1600302790.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия