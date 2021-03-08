https://ria.ru/20210308/razvod-1600103712.html

"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?

2021-03-08T10:15

2021-03-08T10:15

2021-03-08T10:15

страхи/ошибки

подкаст

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"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”? audio/mpeg

Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере “либо хорошо, либо ничего”? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?03:00 “Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями”08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы10:40 “Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего”13:45 Как сообщить ребенку о разводе16:41 Что делать, если родители расходятся “в гневе”19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенкуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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