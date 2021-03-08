https://ria.ru/20210308/razvod-1600103712.html
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
2021-03-08T10:15
2021-03-08T10:15
2021-03-08T10:15
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600103496_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_26aad84cb1e7c09d18f4aa192d5538bb.jpg
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
audio/mpeg
Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере “либо хорошо, либо ничего”? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?03:00 “Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями”08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы10:40 “Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего”13:45 Как сообщить ребенку о разводе16:41 Что делать, если родители расходятся “в гневе”19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенкуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600103496_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_05c44b37ecc6657d65fba2056085a995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере “либо хорошо, либо ничего”? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.
01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?
03:00 “Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями”
08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы
10:40 “Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего”
13:45 Как сообщить ребенку о разводе
16:41 Что делать, если родители расходятся “в гневе”
19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенку
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж Светланы Виноградовой
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене