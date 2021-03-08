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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210308/razvod-1600103712.html
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
2021-03-08T10:15
2021-03-08T10:15
страхи/ошибки
подкаст
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"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
audio/mpeg
Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере “либо хорошо, либо ничего”? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?03:00 “Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями”08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы10:40 “Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего”13:45 Как сообщить ребенку о разводе16:41 Что делать, если родители расходятся “в гневе”19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенкуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей

10:15 08.03.2021
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Как помочь ребенку пережить развод родителей
10:15
Читать ria.ru в
Нужно ли максимально долго стараться сохранить брак, если в семье ребёнок (или это превратится в ад для всех)? Как сказать ребенку о разводе, и почему важно воздержаться от слов “папа нас бросил”? Стоит ли после развода предъявлять второму родителю, что он “проводит с ребенком мало времени”?
Есть ли определенный возраст ребенка, когда развод родителей будет для него наименее травмирующим? Почему важно в беседах с детьми говорить о партнере “либо хорошо, либо ничего”? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком обсуждаем, как уменьшить психологичекую травму ребенка, если родители решили расстаться.
01:40 Если в семье ребенок - нужно ли обязательно сохранять брак?
03:00 “Иногда дети даже заболевают, чтобы сохранить отношения между родителями”
08:15 Как правильно спланировать развод, чтобы уберечь ребенка от травмы
10:40 “Важный момент - говорить о партнере либо хорошо, либо ничего”
13:45 Как сообщить ребенку о разводе
16:41 Что делать, если родители расходятся “в гневе”
19:00 Если один из родителей уходит к другому партнеру: как объяснить это ребенку
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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