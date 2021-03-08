https://ria.ru/20210308/pushkov-1600321909.html

Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу

Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание руководителя внешнеполитического ведомства Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T06:35

2021-03-08T06:35

2021-03-08T06:35

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

мид украины

евросоюз

алексей пушков

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание руководителя внешнеполитического ведомства Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса "Спутник V".Ранее глава словацкого МИД назвал российскую вакцину "инструментом гибридной войны".Сенатор выразил мнение, что таким образом дипломат попытался спародировать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.Также он признался, что считает "удивительной" модель поведения некоторых восточноевропейских политиков.Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию 1 марта. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек. Это решение вызвало серьезные политические разногласия в стране.

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html

россия

словакия

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, алексей пушков, словакия, в мире