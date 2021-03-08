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Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу
Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание руководителя внешнеполитического ведомства Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T06:35
2021-03-08T06:35
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
дмитрий кулеба
мид украины
евросоюз
алексей пушков
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание руководителя внешнеполитического ведомства Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса "Спутник V".Ранее глава словацкого МИД назвал российскую вакцину "инструментом гибридной войны".Сенатор выразил мнение, что таким образом дипломат попытался спародировать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.Также он признался, что считает "удивительной" модель поведения некоторых восточноевропейских политиков.Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию 1 марта. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек. Это решение вызвало серьезные политические разногласия в стране.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, алексей пушков, словакия, в мире

Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу

06:35 08.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание руководителя внешнеполитического ведомства Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса "Спутник V".
Ранее глава словацкого МИД назвал российскую вакцину "инструментом гибридной войны".
Сенатор выразил мнение, что таким образом дипломат попытался спародировать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как "инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается", — написал Пушков в Telegram.

Также он признался, что считает "удивительной" модель поведения некоторых восточноевропейских политиков.
"В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище", — пояснил сенатор.
Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию 1 марта. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек. Это решение вызвало серьезные политические разногласия в стране.
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Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныЕвросоюзАлексей ПушковСловакияВ мире
 
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