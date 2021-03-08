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В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах
В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах
Противники ужесточения законодательства об абортах проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T18:22
2021-03-08T18:39
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Противники ужесточения законодательства об абортах проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Организаторами акции, которая является незаконной, так как на всей территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек, является движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин).Несколько сотен участников акции собрались на площади перед центральным железнодорожным вокзалом в центре польской столицы.Выйдя на проезжую часть, они заблокировали движение транспорта по крупнейшим транспортным магистралям - Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла второго.Протестующие выкрикивают "Имеем право протестовать!", "Варшава наша!".Полиция пока не вмешивается в действия протестующих, лишь предупреждая их о незаконности акции и ответственности за нарушение режима эпидемии.Во время протеста активистки движения собирают подписи под проектом нового закона, касающегося вопросов прерывания беременности.В проекте закона, в частности, содержится норма о свободном прерывании беременности сроком до 12 недели, а в особых случаях и после 12 недель, о расширении программы пренатальных исследований.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность наступила в результате противоправного деяния, например, изнасилования.Конституционный суд Польши недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности. Теперь тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.
https://ria.ru/20210305/abort-1600071777.html
https://ria.ru/20210220/aborty-1598392899.html
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польша, варшава, в мире

В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах

18:22 08.03.2021 (обновлено: 18:39 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше
Участники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Противники ужесточения законодательства об абортах проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами акции, которая является незаконной, так как на всей территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек, является движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин).
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Несколько сотен участников акции собрались на площади перед центральным железнодорожным вокзалом в центре польской столицы.
Выйдя на проезжую часть, они заблокировали движение транспорта по крупнейшим транспортным магистралям - Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла второго.
Протестующие выкрикивают "Имеем право протестовать!", "Варшава наша!".
Полиция пока не вмешивается в действия протестующих, лишь предупреждая их о незаконности акции и ответственности за нарушение режима эпидемии.
Во время протеста активистки движения собирают подписи под проектом нового закона, касающегося вопросов прерывания беременности.
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В проекте закона, в частности, содержится норма о свободном прерывании беременности сроком до 12 недели, а в особых случаях и после 12 недель, о расширении программы пренатальных исследований.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность наступила в результате противоправного деяния, например, изнасилования.
Конституционный суд Польши недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности. Теперь тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.
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