Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота; по ее словам, в этом замешаны функционеры... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:10
2021-03-08T12:53
ана брнабич
александр вулин
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600344968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25c7b72b1efa3386fd6a708edaf7c6b2.jpg
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота; по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до "последнего винтика"."Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей – ред.) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - сказала Брнабич.Зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич пошел в своих предположениях еще дальше и заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента "есть и министры, директора и другие партийные функционеры". При этом конкретные имена подозреваемых чиновников не называются.
https://ria.ru/20210307/vuchich-1600240224.html
https://ria.ru/20200910/zakharova-1577065202.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600344968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e22c3523e25e330aa489735cafd87bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ана брнабич, александр вулин, александр вучич, сербия, в мире

Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

12:10 08.03.2021 (обновлено: 12:53 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота; по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", - заявила глава правительства в эфире TV Pink.

По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до "последнего винтика".
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 02:21
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
"Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей – ред.) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - сказала Брнабич.
Зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич пошел в своих предположениях еще дальше и заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента "есть и министры, директора и другие партийные функционеры". При этом конкретные имена подозреваемых чиновников не называются.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 22:03
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
 
Ана БрнабичАлександр ВулинАлександр ВучичСербияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния