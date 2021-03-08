https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html

Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота; по ее словам, в этом замешаны функционеры... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:10

2021-03-08T12:10

2021-03-08T12:53

ана брнабич

александр вулин

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота; по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до "последнего винтика"."Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей – ред.) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - сказала Брнабич.Зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич пошел в своих предположениях еще дальше и заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента "есть и министры, директора и другие партийные функционеры". При этом конкретные имена подозреваемых чиновников не называются.

https://ria.ru/20210307/vuchich-1600240224.html

https://ria.ru/20200910/zakharova-1577065202.html

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ана брнабич, александр вулин, александр вучич, сербия, в мире