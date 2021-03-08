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Российские послы поздравили женщин с 8 Марта на разных языках
Российские послы поздравили женщин с 8 Марта на разных языках
Послы и постпреды РФ при международных организациях поздравили женщин с праздником 8 Марта. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:46
2021-03-08T14:46
юрий корчагин
василий небензя
андрей денисов
сейшельские острова
оон
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Послы и постпреды РФ при международных организациях поздравили женщин с праздником 8 Марта.Ранее глава МИД России Сергей Лавров поздравил дам с Международным женским днем.В размещенном в соцсетях российского министерства ролике также наилучшие пожелания по случаю праздника выразил на английском языке постпред РФ при ООН Василий Небензя. На испанском языке, с букетом цветов поздравил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.Посол России в Австрии Дмитрий Любинский представил свое поздравление, прочитав на немецком языке стихотворение. Посол России в Испании Юрий Корчагин в поздравительном выступлении на испанском языке сказал, что "женщинам удалось добиться не только своих прав, но и феноменальных результатов во всех профессиональных сферах, в том числе в дипломатии". Посол России в Китае Андрей Денисов выступил с поздравлением на китайском языке.А посол России на Сейшельских островах Артем Кожин поздравил женщин с весенним праздником на французском языке, "подарив" букет цветов.
https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html
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юрий корчагин, василий небензя, андрей денисов, сейшельские острова, оон, общество

Российские послы поздравили женщин с 8 Марта на разных языках

14:46 08.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Послы и постпреды РФ при международных организациях поздравили женщин с праздником 8 Марта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров поздравил дам с Международным женским днем.
В размещенном в соцсетях российского министерства ролике также наилучшие пожелания по случаю праздника выразил на английском языке постпред РФ при ООН Василий Небензя. На испанском языке, с букетом цветов поздравил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский представил свое поздравление, прочитав на немецком языке стихотворение. Посол России в Испании Юрий Корчагин в поздравительном выступлении на испанском языке сказал, что "женщинам удалось добиться не только своих прав, но и феноменальных результатов во всех профессиональных сферах, в том числе в дипломатии". Посол России в Китае Андрей Денисов выступил с поздравлением на китайском языке.
А посол России на Сейшельских островах Артем Кожин поздравил женщин с весенним праздником на французском языке, "подарив" букет цветов.
С началом весны! – поздравление от российских космонавтов с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 00:50
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
 
Юрий КорчагинВасилий НебензяАндрей ДенисовСейшельские островаООНОбщество
 
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