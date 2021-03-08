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В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем
В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем
Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:29
2021-03-08T19:52
забайкальская железная дорога
могочинский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе."Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", - сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили."Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.
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забайкальская железная дорога , могочинский район, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем

19:29 08.03.2021 (обновлено: 19:52 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоварный поезд
Товарный поезд - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе.
"Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", - сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.
Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили.
"Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.
Сход вагонов с нефтью в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 20:37
В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью
 
Забайкальская железная дорогаМогочинский районЗабайкальский крайПроисшествия
 
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