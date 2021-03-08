https://ria.ru/20210308/poezd-1600374688.html
В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем
В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем
Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:29
2021-03-08T19:29
2021-03-08T19:52
забайкальская железная дорога
могочинский район
забайкальский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104948/63/1049486312_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e82573fdefa09a4a9dbc4a4855f23cec.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе."Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", - сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили."Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.
https://ria.ru/20210305/vagony-1600155098.html
могочинский район
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104948/63/1049486312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8578e865cfacfeb444ab1b29715f9919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальская железная дорога , могочинский район, забайкальский край, происшествия
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае
, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге
уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе
.
"Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", - сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.
Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили.
"Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.