https://ria.ru/20210308/poezd-1600374688.html

В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем

Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T19:29

2021-03-08T19:29

2021-03-08T19:52

забайкальская железная дорога

могочинский район

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе."Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", - сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили."Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.

https://ria.ru/20210305/vagony-1600155098.html

могочинский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальская железная дорога , могочинский район, забайкальский край, происшествия