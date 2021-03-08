https://ria.ru/20210308/podrabotka-1600322266.html

Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке

Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке

Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:07

2021-03-08T07:07

2021-03-08T07:08

россия

москва

работа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150038/17/1500381785_0:329:6256:3848_1920x0_80_0_0_a2c27b95b33e093c9829896abe5273ae.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России, не являющиеся пользователями платформы.При этом более трети опрошенных заявили, что имели дополнительный заработок и до кризиса: наличием второй работы тогда могли похвастаться 36,9% женщин и 45% мужчин.Согласно исследованию, одинаковое число мужчин и женщин (по 12,9%) готовы брать подработку, когда планируются дополнительные расходы - например, в преддверии праздников.Не нужна подработка, так как хватает текущего заработка, 7,6% женщин и 9,2% мужчин. О том, что не готовы подрабатывать, так как нет такой возможности, заявили 18,3% женщин и 12,2% мужчин.

https://ria.ru/20210305/vakansii-1600011317.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, работа, общество