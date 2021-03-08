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Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке
Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке
Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:07
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россия
москва
работа
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России, не являющиеся пользователями платформы.При этом более трети опрошенных заявили, что имели дополнительный заработок и до кризиса: наличием второй работы тогда могли похвастаться 36,9% женщин и 45% мужчин.Согласно исследованию, одинаковое число мужчин и женщин (по 12,9%) готовы брать подработку, когда планируются дополнительные расходы - например, в преддверии праздников.Не нужна подработка, так как хватает текущего заработка, 7,6% женщин и 9,2% мужчин. О том, что не готовы подрабатывать, так как нет такой возможности, заявили 18,3% женщин и 12,2% мужчин.
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россия, москва, работа, общество

Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке

07:07 08.03.2021 (обновлено: 07:08 08.03.2021)
 
© Fotolia / highwaystarzПодросток моет посуду в ресторане
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Fotolia / highwaystarz
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины активнее женщин берут дополнительную подработку, однако в кризис слабый пол заинтересован в ней больше, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России, не являющиеся пользователями платформы.
"Дополнительная работа стала особенно актуальна на фоне неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией, 20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. На планы женщин пандемия повлияла еще сильнее – о подработке в этот период задумались 24,3% респонденток", - сказано в материалах.
При этом более трети опрошенных заявили, что имели дополнительный заработок и до кризиса: наличием второй работы тогда могли похвастаться 36,9% женщин и 45% мужчин.
Согласно исследованию, одинаковое число мужчин и женщин (по 12,9%) готовы брать подработку, когда планируются дополнительные расходы - например, в преддверии праздников.
Не нужна подработка, так как хватает текущего заработка, 7,6% женщин и 9,2% мужчин. О том, что не готовы подрабатывать, так как нет такой возможности, заявили 18,3% женщин и 12,2% мужчин.
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