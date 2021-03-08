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Названы пять необычных и экологичных подарков на 8 марта и не только
Названы пять необычных и экологичных подарков на 8 марта и не только
Эксперты WWF России придумали несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:31
2021-03-08T00:31
2021-03-08T00:31
подарки
8 марта
туризм
туризм
новости - туризм
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Эксперты WWF России придумали несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу.Золото из закромовПосмотрите в своих шкатулках, там наверняка найдется пять-шесть украшений, например, серьги, чьи “пары” потерялись при загадочных обстоятельствах, но выкинуть не поднимается рука, - предлагают в WWF России. Чтобы дать им "вторую жизнь" – отнесите ювелиру и придумайте, что необычное можно сделать из них. Если у вас своих украшений нет, то можно сделать новую пару для одиноких сережек девушки, которую вы хотите порадовать, предлагают экологи.Эксперты уточняют, что таким образом можно не только сэкономить природные ресурсы, но и помочь окружающей среде. На данный момент не существует способа узнать, насколько ответственным способом было добыто золото, и есть вероятность, что покупая такие украшения, вы поддерживаете уничтожение речных экосистем.Первозданная тишина"Организуйте поездку к одной из особо охраняемых природных территорий. Национальные парки с удовольствием принимают ответственных экотуристов, а вы сможете наконец отдохнуть от городского шума и увидеть, как просыпается от зимнего сна природа", – советует эколог. Правда, специалисты просят не отправляться туда на самолете – от подобных поездок остается слишком внушительный экологический след и выбросы CO2, а это ускоряет глобальные изменения климата.Салат из одиноких банановОн может стать дополнением к подарку или самодостаточным сюрпризом. В магазинах чаще покупают бананы в связках, а те, что отломились от общей грозди, портятся и их выкидывают. Набрать одиноких бананов – один из способов бороться с напрасным выбрасыванием еды. По данным последнего доклада ООН за год люди по всему миру выкинули 931 миллионов тонн еды, большая часть которой могла сгодиться в пищу. "И еще экологический совет – когда будете искать бананам компанию для салата, обратите внимание на страну производителя – чем меньше фрукты путешествовали, тем меньше выбросов это стоило нашей атмосфере", – говорят в WWF России. Подписка на стриминговый сервисТакой подарок почти не оставляет серьезного следа для природы, но только при одном условии – вы не должны смотреть фильмы в наивысшем качестве. В таком случае выбросы CO2 от передачи данных на ваш экран будут существенно ниже, чем если бы вы выставили качество на максимум. Усыновленный сайгакТакого точно ни у кого нет, говорят экологи. Взять шевство над сайгаком можно с помощью WWF России. Таким образом вы не только поддерживаете работу по сохранению этих удивительных животных, но и получаете игрушечную степную антилопу, сшитую вручную из экологичных материалов. Всего в Северо-западном Прикаспии обитает около шести тысяч этих животных."Придерживайтесь простых правил: местное лучше привезённого, качественное лучше одноразового, бесполезные вещи зря потратили ресурсы Земли, – советует директор WWF России Дмитрий Горшков. – Если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем нашей планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений”.
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подарки, 8 марта, туризм, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Эксперты WWF России придумали
несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу.
Золото из закромов
Посмотрите в своих шкатулках, там наверняка найдется пять-шесть украшений, например, серьги, чьи “пары” потерялись при загадочных обстоятельствах, но выкинуть не поднимается рука, - предлагают в WWF России. Чтобы дать им "вторую жизнь" – отнесите ювелиру и придумайте, что необычное можно сделать из них.
Если у вас своих украшений нет, то можно сделать новую пару для одиноких сережек девушки, которую вы хотите порадовать, предлагают экологи.
Эксперты уточняют, что таким образом можно не только сэкономить природные ресурсы, но и помочь окружающей среде. На данный момент не существует способа узнать, насколько ответственным способом было добыто золото, и есть вероятность, что покупая такие украшения, вы поддерживаете уничтожение речных экосистем.
Первозданная тишина
"Организуйте поездку к одной из особо охраняемых природных территорий. Национальные парки с удовольствием принимают ответственных экотуристов, а вы сможете наконец отдохнуть от городского шума и увидеть, как просыпается от зимнего сна природа", – советует эколог. Правда, специалисты просят не отправляться туда на самолете – от подобных поездок остается слишком внушительный экологический след и выбросы CO2, а это ускоряет глобальные изменения климата.
Салат из одиноких бананов
Он может стать дополнением к подарку или самодостаточным сюрпризом. В магазинах чаще покупают бананы в связках, а те, что отломились от общей грозди, портятся и их выкидывают. Набрать одиноких бананов – один из способов бороться с напрасным выбрасыванием еды.
По данным последнего доклада ООН за год люди по всему миру выкинули 931 миллионов тонн еды, большая часть которой могла сгодиться в пищу.
"И еще экологический совет – когда будете искать бананам компанию для салата, обратите внимание на страну производителя – чем меньше фрукты путешествовали, тем меньше выбросов это стоило нашей атмосфере", – говорят в WWF России.
Подписка на стриминговый сервис
Такой подарок почти не оставляет серьезного следа для природы, но только при одном условии – вы не должны смотреть фильмы в наивысшем качестве. В таком случае выбросы CO2 от передачи данных на ваш экран будут существенно ниже, чем если бы вы выставили качество на максимум.
Усыновленный сайгак
Такого точно ни у кого нет, говорят экологи. Взять шевство над сайгаком можно с помощью WWF России. Таким образом вы не только поддерживаете работу по сохранению этих удивительных животных, но и получаете игрушечную степную антилопу, сшитую вручную из экологичных материалов. Всего в Северо-западном Прикаспии обитает около шести тысяч этих животных.
"Придерживайтесь простых правил: местное лучше привезённого, качественное лучше одноразового, бесполезные вещи зря потратили ресурсы Земли, – советует директор WWF России Дмитрий Горшков. – Если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем нашей планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений”.