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Названы пять необычных и экологичных подарков на 8 марта и не только
Названы пять необычных и экологичных подарков на 8 марта и не только
Эксперты WWF России придумали несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:31
2021-03-08T00:31
подарки
8 марта
туризм
туризм
новости - туризм
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Эксперты WWF России придумали несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу.Золото из закромовПосмотрите в своих шкатулках, там наверняка найдется пять-шесть украшений, например, серьги, чьи “пары” потерялись при загадочных обстоятельствах, но выкинуть не поднимается рука, - предлагают в WWF России. Чтобы дать им "вторую жизнь" – отнесите ювелиру и придумайте, что необычное можно сделать из них. Если у вас своих украшений нет, то можно сделать новую пару для одиноких сережек девушки, которую вы хотите порадовать, предлагают экологи.Эксперты уточняют, что таким образом можно не только сэкономить природные ресурсы, но и помочь окружающей среде. На данный момент не существует способа узнать, насколько ответственным способом было добыто золото, и есть вероятность, что покупая такие украшения, вы поддерживаете уничтожение речных экосистем.Первозданная тишина"Организуйте поездку к одной из особо охраняемых природных территорий. Национальные парки с удовольствием принимают ответственных экотуристов, а вы сможете наконец отдохнуть от городского шума и увидеть, как просыпается от зимнего сна природа", – советует эколог. Правда, специалисты просят не отправляться туда на самолете – от подобных поездок остается слишком внушительный экологический след и выбросы CO2, а это ускоряет глобальные изменения климата.Салат из одиноких банановОн может стать дополнением к подарку или самодостаточным сюрпризом. В магазинах чаще покупают бананы в связках, а те, что отломились от общей грозди, портятся и их выкидывают. Набрать одиноких бананов – один из способов бороться с напрасным выбрасыванием еды. По данным последнего доклада ООН за год люди по всему миру выкинули 931 миллионов тонн еды, большая часть которой могла сгодиться в пищу. "И еще экологический совет – когда будете искать бананам компанию для салата, обратите внимание на страну производителя – чем меньше фрукты путешествовали, тем меньше выбросов это стоило нашей атмосфере", – говорят в WWF России. Подписка на стриминговый сервисТакой подарок почти не оставляет серьезного следа для природы, но только при одном условии – вы не должны смотреть фильмы в наивысшем качестве. В таком случае выбросы CO2 от передачи данных на ваш экран будут существенно ниже, чем если бы вы выставили качество на максимум. Усыновленный сайгакТакого точно ни у кого нет, говорят экологи. Взять шевство над сайгаком можно с помощью WWF России. Таким образом вы не только поддерживаете работу по сохранению этих удивительных животных, но и получаете игрушечную степную антилопу, сшитую вручную из экологичных материалов. Всего в Северо-западном Прикаспии обитает около шести тысяч этих животных."Придерживайтесь простых правил: местное лучше привезённого, качественное лучше одноразового, бесполезные вещи зря потратили ресурсы Земли, – советует директор WWF России Дмитрий Горшков. – Если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем нашей планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений”.
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подарки, 8 марта, туризм, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы

Названы пять необычных и экологичных подарков на 8 марта и не только

00:31 08.03.2021
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.Сергей Донской: Минприроды занесёт сайгаков в Красную книгу России
Сергей Донской: Минприроды занесёт сайгаков в Красную книгу России - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Эксперты WWF России придумали несколько оригинальных подарков на 8 марта, которые понравятся тем, кто хочет сохранить природу.

Золото из закромов

Посмотрите в своих шкатулках, там наверняка найдется пять-шесть украшений, например, серьги, чьи “пары” потерялись при загадочных обстоятельствах, но выкинуть не поднимается рука, - предлагают в WWF России. Чтобы дать им "вторую жизнь" – отнесите ювелиру и придумайте, что необычное можно сделать из них.
Если у вас своих украшений нет, то можно сделать новую пару для одиноких сережек девушки, которую вы хотите порадовать, предлагают экологи.
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Эксперты уточняют, что таким образом можно не только сэкономить природные ресурсы, но и помочь окружающей среде. На данный момент не существует способа узнать, насколько ответственным способом было добыто золото, и есть вероятность, что покупая такие украшения, вы поддерживаете уничтожение речных экосистем.

Первозданная тишина

"Организуйте поездку к одной из особо охраняемых природных территорий. Национальные парки с удовольствием принимают ответственных экотуристов, а вы сможете наконец отдохнуть от городского шума и увидеть, как просыпается от зимнего сна природа", – советует эколог. Правда, специалисты просят не отправляться туда на самолете – от подобных поездок остается слишком внушительный экологический след и выбросы CO2, а это ускоряет глобальные изменения климата.
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Салат из одиноких бананов

Он может стать дополнением к подарку или самодостаточным сюрпризом. В магазинах чаще покупают бананы в связках, а те, что отломились от общей грозди, портятся и их выкидывают. Набрать одиноких бананов – один из способов бороться с напрасным выбрасыванием еды.
По данным последнего доклада ООН за год люди по всему миру выкинули 931 миллионов тонн еды, большая часть которой могла сгодиться в пищу.
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"И еще экологический совет – когда будете искать бананам компанию для салата, обратите внимание на страну производителя – чем меньше фрукты путешествовали, тем меньше выбросов это стоило нашей атмосфере", – говорят в WWF России.

Подписка на стриминговый сервис

Такой подарок почти не оставляет серьезного следа для природы, но только при одном условии – вы не должны смотреть фильмы в наивысшем качестве. В таком случае выбросы CO2 от передачи данных на ваш экран будут существенно ниже, чем если бы вы выставили качество на максимум.
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Усыновленный сайгак

Такого точно ни у кого нет, говорят экологи. Взять шевство над сайгаком можно с помощью WWF России. Таким образом вы не только поддерживаете работу по сохранению этих удивительных животных, но и получаете игрушечную степную антилопу, сшитую вручную из экологичных материалов. Всего в Северо-западном Прикаспии обитает около шести тысяч этих животных.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.Суд признал сайты об охоте на сайгаков и ирбисов запрещенными
Суд признал сайты об охоте на сайгаков и ирбисов запрещенными - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.
"Придерживайтесь простых правил: местное лучше привезённого, качественное лучше одноразового, бесполезные вещи зря потратили ресурсы Земли, – советует директор WWF России Дмитрий Горшков. – Если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем нашей планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений”.
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