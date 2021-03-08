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В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
Полицейские в штатском приступают к патрулированию общественных мест в Брюсселе в понедельник, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин,... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:54
2021-03-08T11:54
брюссель
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Полицейские в штатском приступают к патрулированию общественных мест в Брюсселе в понедельник, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин, сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз."С этого момента полицейские в штатском будут на улицах выявлять случаи домогательств", - написал Клоз в Twitter.Как пояснил официальный представитель брюссельской полиции Оливье Слосс, поначалу полицейские сосредоточат усилия на остановках общественного транспорта, где будут фиксировать такие нарушения и составлять протоколы в отношении провинившихся."В прошлом году мы начали обучать сотрудников выявлению домогательств на улице, как заботиться о жертвах таких действий, а также каким образом составлять протоколы", - сказал Слосс в интервью бельгийскому агентству Belga.По его словам, полиция получает много свидетельств о том, что женщины часто стали сталкиваться с домогательствами в общественных местах. "Но об этом редко заявляют, а когда заявление есть, то сложно установить виновного … Наше присутствие необходимо, чтобы констатировать такие происшествия", - добавил представитель полиции.Бельгийская прокуратура, в свою очередь, обещает уделять особое внимание таким правонарушениям и рассматривать поступающие протоколы быстрее и тщательнее, чтобы такая работа имела результат.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html
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брюссель, в мире

В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами

11:54 08.03.2021
 
© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Francois Walschaerts
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Полицейские в штатском приступают к патрулированию общественных мест в Брюсселе в понедельник, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин, сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.
"С этого момента полицейские в штатском будут на улицах выявлять случаи домогательств", - написал Клоз в Twitter.
Как пояснил официальный представитель брюссельской полиции Оливье Слосс, поначалу полицейские сосредоточат усилия на остановках общественного транспорта, где будут фиксировать такие нарушения и составлять протоколы в отношении провинившихся.
"В прошлом году мы начали обучать сотрудников выявлению домогательств на улице, как заботиться о жертвах таких действий, а также каким образом составлять протоколы", - сказал Слосс в интервью бельгийскому агентству Belga.
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По его словам, полиция получает много свидетельств о том, что женщины часто стали сталкиваться с домогательствами в общественных местах. "Но об этом редко заявляют, а когда заявление есть, то сложно установить виновного … Наше присутствие необходимо, чтобы констатировать такие происшествия", - добавил представитель полиции.
Бельгийская прокуратура, в свою очередь, обещает уделять особое внимание таким правонарушениям и рассматривать поступающие протоколы быстрее и тщательнее, чтобы такая работа имела результат.
 
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