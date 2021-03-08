https://ria.ru/20210308/patrul-1600339842.html

В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами

В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами

Полицейские в штатском приступают к патрулированию общественных мест в Брюсселе в понедельник, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин,... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:54

2021-03-08T11:54

2021-03-08T11:54

брюссель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595580807_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_05ace09956a8e8a55ca6b876b5eef55c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Полицейские в штатском приступают к патрулированию общественных мест в Брюсселе в понедельник, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин, сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз."С этого момента полицейские в штатском будут на улицах выявлять случаи домогательств", - написал Клоз в Twitter.Как пояснил официальный представитель брюссельской полиции Оливье Слосс, поначалу полицейские сосредоточат усилия на остановках общественного транспорта, где будут фиксировать такие нарушения и составлять протоколы в отношении провинившихся."В прошлом году мы начали обучать сотрудников выявлению домогательств на улице, как заботиться о жертвах таких действий, а также каким образом составлять протоколы", - сказал Слосс в интервью бельгийскому агентству Belga.По его словам, полиция получает много свидетельств о том, что женщины часто стали сталкиваться с домогательствами в общественных местах. "Но об этом редко заявляют, а когда заявление есть, то сложно установить виновного … Наше присутствие необходимо, чтобы констатировать такие происшествия", - добавил представитель полиции.Бельгийская прокуратура, в свою очередь, обещает уделять особое внимание таким правонарушениям и рассматривать поступающие протоколы быстрее и тщательнее, чтобы такая работа имела результат.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, в мире