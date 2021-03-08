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США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:14
2021-03-08T12:54
ибрагим калын
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
с-400 «триумф»
f-35
пакистан
сша
в мире
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.Как заявил РИА Новости представитель турецкого секретариата оборонной промышленности в июле 2018 года, Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK, это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400. Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей."США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", - заявил Калын в интервью агентству Блумберг.По словам Калына, Турция пошла на приобретение С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для нее условиях. В то же время Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/s-400-1600327492.html
https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html
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ибрагим калын, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), с-400 «триумф», f-35, пакистан, сша, в мире

США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану

12:14 08.03.2021 (обновлено: 12:54 08.03.2021)
 
© AP Photo / Fareed KhanМеждународные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море
Международные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Fareed Khan
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Как заявил РИА Новости представитель турецкого секретариата оборонной промышленности в июле 2018 года, Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK, это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400. Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
09:36
Турция предупредила о возможном "бумеранге" за давление США по С-400
"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", - заявил Калын в интервью агентству Блумберг.
По словам Калына, Турция пошла на приобретение С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для нее условиях. В то же время Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.
"Турция решает разногласия с Россией благодаря конструктивному диалогу, она может сделать то же самое с США. Но когда другая страна навязывает максималистскую позицию "либо вы делаете по-нашему, либо никак", это дает обратный эффект. Решение по С-400 не было принято в одночасье, они не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. Процесс (переговоров о поставке второго полка С-400 - ред.), связанный с первой сделкой, продолжается", - добавил пресс-секретарь президента Турции.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Ибрагим КалынПэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»F-35ПакистанСШАВ мире
 
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