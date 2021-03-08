https://ria.ru/20210308/pakistan-1600342076.html

США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану

США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану

США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:14

2021-03-08T12:14

2021-03-08T12:54

ибрагим калын

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

с-400 «триумф»

f-35

пакистан

сша

в мире

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.Как заявил РИА Новости представитель турецкого секретариата оборонной промышленности в июле 2018 года, Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK, это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400. Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей."США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", - заявил Калын в интервью агентству Блумберг.По словам Калына, Турция пошла на приобретение С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для нее условиях. В то же время Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/s-400-1600327492.html

https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html

пакистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрагим калын, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), с-400 «триумф», f-35, пакистан, сша, в мире