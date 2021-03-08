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Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:00
2021-03-08T05:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
киото (город)
оон
токио
в мире
политика
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото.При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии.Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, киото (город), оон, токио, в мире, политика

Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков

05:00 08.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото.
"Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации", - сказал министр.
При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии.
Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
04:53
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевКиото (город)ООНТокиоВ миреПолитика
 
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