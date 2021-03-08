https://ria.ru/20210308/narkotiki-1600320657.html

Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков

Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков

Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T05:00

2021-03-08T05:00

2021-03-08T05:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

киото (город)

оон

токио

в мире

политика

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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото.При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии.Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.

https://ria.ru/20210308/konventsiya-1600320362.html

киото (город)

токио

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2021

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, киото (город), оон, токио, в мире, политика