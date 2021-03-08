https://ria.ru/20210308/myasnikov-1600328740.html

Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимы женщинам для поддержания здоровья. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T09:57

2021-03-08T09:57

2021-03-08T12:45

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимы женщинам для поддержания здоровья.По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Для восполнения нормы этого соединения он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция — включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.Мясников отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров."Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", — подчеркнул врач в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210308/frukty-1600313325.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество