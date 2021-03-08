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Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимы женщинам для поддержания здоровья. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:57
2021-03-08T09:57
2021-03-08T12:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимы женщинам для поддержания здоровья.По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Для восполнения нормы этого соединения он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция — включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.Мясников отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров."Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", — подчеркнул врач в эфире телеканала "Россия 1".
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал, какие продукты необходимы женщинам для поддержания здоровья.
По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Для восполнения нормы этого соединения он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция — включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.
Мясников отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.
"Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", — подчеркнул врач в эфире телеканала "Россия 1"
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