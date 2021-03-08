https://ria.ru/20210308/moskva-1600339419.html
Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
Около 300 тысяч москвичей, обратившихся в центр занятости, потеряли работу из-за коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:49
2021-03-08T11:49
2021-03-08T11:51
антон красовский
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Около 300 тысяч москвичей, обратившихся в центр занятости, потеряли работу из-за коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия."Только обратившихся в службу занятости у нас около 300 тысяч", — сообщила Ракова, отвечая на вопрос, сколько человек потеряли работу в Москве в пандемию.Заммэра отметила, что рынок труда очень пострадал. Если до пандемии Москва имела динамичный рынок труда и регистрируемая безработица стремилась к нулю, то в условиях пандемии пострадали те отрасли, в которых задействованы большое количество людей, в том числе и сфера услуг."Сейчас рынок вакансий вырос в два раза, около 300 тысяч вакансий. Рынок постепенно восполняется", — отметила она.
https://ria.ru/20210125/pravitelstvo-1594487894.html
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антон красовский, анастасия ракова , москва, общество