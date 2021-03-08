Следователь показал неизвестную записку "скопинского маньяка"
13:51 08.03.2021 (обновлено: 15:04 08.03.2021)
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Следователь Дмитрий Плоткин, 17 лет назад занимавшийся делом "скопинского маньяка" Виктора Мохова, показал записку, не вошедшую в материалы дела.
"Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — написал Мохов.
Как рассказал Плоткин в эфире телеканала "Россия 1", "скопинский маньяк" называл похищенных жертв кроликами, а также обещал "убить и закопать" их.
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
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