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Следователь показал неизвестную записку "скопинского маньяка"
Следователь показал неизвестную записку "скопинского маньяка"
Следователь Дмитрий Плоткин, 17 лет назад занимавшийся делом "скопинского маньяка" Виктора Мохова, показал записку, не вошедшую в материалы дела. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T13:51
2021-03-08T15:04
виктор мохов
скопин
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Следователь Дмитрий Плоткин, 17 лет назад занимавшийся делом "скопинского маньяка" Виктора Мохова, показал записку, не вошедшую в материалы дела."Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — написал Мохов.Как рассказал Плоткин в эфире телеканала "Россия 1", "скопинский маньяк" называл похищенных жертв кроликами, а также обещал "убить и закопать" их.В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html
скопин
рязанская область
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виктор мохов, скопин, рязанская область, происшествия

Следователь показал неизвестную записку "скопинского маньяка"

13:51 08.03.2021 (обновлено: 15:04 08.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар РИА Новости. Следователь Дмитрий Плоткин, 17 лет назад занимавшийся делом "скопинского маньяка" Виктора Мохова, показал записку, не вошедшую в материалы дела.
"Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — написал Мохов.
© ВГТРКЗаписка "скопинского маньяка". Кадр из сюжета программы "Вести. Дежурная часть"
Записка скопинского маньяка. Кадр из сюжета программы Вести. Дежурная часть - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© ВГТРК
Записка "скопинского маньяка". Кадр из сюжета программы "Вести. Дежурная часть"
Как рассказал Плоткин в эфире телеканала "Россия 1", "скопинский маньяк" называл похищенных жертв кроликами, а также обещал "убить и закопать" их.
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года преступник вышел на свободу из колонии Саратовской области, после чего вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
6 марта, 08:00
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Виктор МоховСкопинРязанская областьПроисшествия
 
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