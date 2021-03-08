https://ria.ru/20210308/mks-1600342834.html

Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле

Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) начинает окончательно герметизировать вторую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха,... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:27

2021-03-08T12:27

2021-03-08T12:27

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) начинает окончательно герметизировать вторую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА."У нас предстоит трехдневная работа по герметизации (второй трещины)", - сказал экипажу специалист подмосковного Центра управления полетами.Он отметил, что в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову предстоит очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека. Затем экипаж должен нанести на это место три слоя герметика.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), в понедельник космонавты в рамках работ по устранению негерметичности вместе со специалистами подробно проработают дальнейший план ремонтно-восстановительных работ."Консультируясь с подмосковным центром управления полетами, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий и подготовят необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты", - сказал представитель пресс-службы.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года окончательно заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется заделать до 12 марта.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо россиян Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/nasa-1600030840.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса