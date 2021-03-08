https://ria.ru/20210308/mishin-1600085225.html

Биография Алексея Мишина

Биография Алексея Мишина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Николаевич Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе. Часть детства провел в Тбилиси, затем семья... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:29

2021-03-08T00:29

2021-03-08T00:29

алексей мишин

справки

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112740/13/1127401377_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_5126a4ca03995211b44cac7e5624dfc3.jpg

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Николаевич Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе. Часть детства провел в Тбилиси, затем семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Его родители были преподавателями: отец – математики и теоретической механики, мать – русского языка и литературы. После окончания школы Мишин увлекся электроникой и хотел стать инженером. В 1964 году он окончил Ленинградский электромеханический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ").Заниматься фигурным катанием начал в 15 лет. Первым тренером Алексея Мишина была Нина Леплинская – ученица легендарного Николая Панина, первого русского олимпийского чемпиона. Затем тренировался у Майи Беленькой и Игоря Москвина.Главных успехов добился в парном катании с Тамарой Москвиной: чемпион СССР (1969), серебряный призер чемпионатов мира (1969), Европы (1968) и СССР (1967, 1968), бронзовый призер чемпионатов Европы (1969) и СССР (1966).Сезон 1969 года для пары стал последним, Мишин и Москвина занялись тренерской работой. Алексей Мишин в 1973 году окончил аспирантуру Ленинградского государственного дважды орденоносного института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта).В настоящее время он заведующий кафедрой теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, профессор. За свою тренерскую карьеру Алексей Мишин подготовил ряд известных фигуристов, среди которых чемпион СССР (1975), бронзовый призер чемпионата Европы (1975) Юрий Овчинников, олимпийский чемпион (1994), чемпион Европы (1997), чемпион СССР (1992) и неоднократный чемпион России (1993-1996) Алексей Урманов, олимпийский чемпион (2002), неоднократный чемпион мира (1998-2000, 2002) и Европы (1998, 1999, 2002) Алексей Ягудин, двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014 – команда), неоднократный чемпион мира (2001, 2003, 2004), Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и России (1999-2002, 2004-2006, 2010, 2012, 2013) Евгений Плющенко.С Алексеем Мишиным сотрудничала итальянская фигуристка Каролина Костнер, бронзовый призер зимних Олимпийских игр (2014), чемпионка мира (2012), пятикратная чемпионка Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) и девятикратная чемпионка Италии.Мишин также работал тренером-консультантом сборной команды по фигурному катанию Нидерландов. В настоящее время среди учеников Алексея Мишина – чемпионка мира и Европы (2015), чемпионка России (2013) Елизавета Туктамышева; серебряный призер Олимпийских игр (2018 – команда), серебряный (2017 – команда) и бронзовый (2018) призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионатов Европы (2017, 2018), чемпион России (2017, 2018, 2021) Михаил Коляда; чемпионка Европы (2019) Софья Самодурова; победитель Кубка России (2021) Евгений Семененко; победительница Кубка России (2020) Анастасия Гулякова и др.Мишин – член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках, тренер сборной команды России по фигурному катанию (одиночное катание).Автор ряда фундаментальных монографий и учебников по фигурному катанию на коньках. В 2019 году выпустил книгу воспоминаний "О чем молчит лед?".Ежегодно Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга проводит соревнования по фигурному катанию на коньках "Кубок заслуженного тренера России Мишина А.Н.". Алексей Мишин – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2002), заслуженный мастер спорта (1969), заслуженный тренер СССР (1976). Награжден орденами Дружбы народов (1994), Дружбы (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), Почетной грамотой президента РФ (2011). Имеет благодарность президента России (2003).Неоднократно был удостоен почетного звания правительства Санкт-Петербурга "Лучший в спорте Санкт-Петербурга" (2006, 2012, 2015, 2016, а также почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2011).В 2015 году был признан лучшим тренером года по версии Всероссийского конкурса "Спортивная элита".В 2017 году Алексей Мишин был введен в Зал Славы мирового фигурного катания. Алексей Мишин женат. Его супруга Татьяна Мишина (Оленева) – чемпионка СССР в одиночном катании (1973), заслуженный тренер России. В семье двое сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мишин, справки, спорт