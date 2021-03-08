https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600313664.html
Православные христиане встречают Масленицу
Православные христиане встречают Масленицу
Православные верующие в понедельник вступают в масленичную или сырную неделю - последнюю подготовительную неделю перед началом Великого поста. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:12
2021-03-08T00:12
2021-03-08T00:12
религия и мировоззрение
россия
масленица
русская православная церковь
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блины
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Православные верующие в понедельник вступают в масленичную или сырную неделю - последнюю подготовительную неделю перед началом Великого поста.Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника - Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, в этом году она пройдет с 8 по 14 марта.Две из трех подготовительных недель перед Великим постом, в том числе Масленица, называются "сплошными", поскольку в это время отменяются обязательные посты по средам и пятницам. При этом Масленичная, "мясопустная" неделя отличается тем, что на мясо уже наложен запрет."Наступающая неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но все остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста. Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица - это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, "к теще на блины". Это возможность в преддверии Прощеного воскресенья попросить прощения, примириться", - рассказал РИА Новости священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.Понятие масленичной или сырной недели связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в Православной церкви еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому, как отмечают в РПЦ, неверно говорить, что масленичная традиция - это традиция языческая, хотя в прошлые столетия фольклорные и языческие представления действительно соединялись с христианскими. Вместе с тем к ХIХ - началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, например, "сжигание Масленицы".В народной традиции Масленица по-прежнему символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста. В то же время в среду и пятницу на этой неделе уже совершаются особые длительные богослужения, подобные великопостному, с многочисленными земными поклонами - как напоминание о приближающемся посте.В преддверии поста также принято молитвенно вспомнить и об умерших: перед началом Масленицы установлен особый день общецерковного поминовения усопших - Вселенская родительская суббота, которая в этом году пришлась на 6 марта.
https://ria.ru/20210307/bliny-1600241818.html
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россия, масленица, русская православная церковь, москва, блины, общество
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Православные верующие в понедельник вступают в масленичную или сырную неделю - последнюю подготовительную неделю перед началом Великого поста.
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника - Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы
начинается за 56 дней до Пасхи, в этом году она пройдет с 8 по 14 марта.
Две из трех подготовительных недель перед Великим постом, в том числе Масленица, называются "сплошными", поскольку в это время отменяются обязательные посты по средам и пятницам. При этом Масленичная, "мясопустная" неделя отличается тем, что на мясо уже наложен запрет.
"Наступающая неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но все остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста. Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица - это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, "к теще на блины". Это возможность в преддверии Прощеного воскресенья попросить прощения, примириться", - рассказал РИА Новости священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.
Понятие масленичной или сырной недели связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в Православной церкви еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому, как отмечают в РПЦ
, неверно говорить, что масленичная традиция - это традиция языческая, хотя в прошлые столетия фольклорные и языческие представления действительно соединялись с христианскими. Вместе с тем к ХIХ - началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, например, "сжигание Масленицы".
В народной традиции Масленица по-прежнему символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста. В то же время в среду и пятницу на этой неделе уже совершаются особые длительные богослужения, подобные великопостному, с многочисленными земными поклонами - как напоминание о приближающемся посте.
В преддверии поста также принято молитвенно вспомнить и об умерших: перед началом Масленицы установлен особый день общецерковного поминовения усопших - Вселенская родительская суббота, которая в этом году пришлась на 6 марта.