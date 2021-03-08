https://ria.ru/20210308/madrid-1600366712.html

В Испании ультраправые женщины напали на феминисток

В Испании ультраправые женщины напали на феминисток

Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем, РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:45

2021-03-08T17:45

2021-03-08T17:45

фрида кало

роза паркс

мадрид (город)

испания

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МАДРИД, 8 мар – РИА Новости. Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем, сообщает телеканал Antena 3.На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид 8 марта из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд, однако он, хотя и принял иск к рассмотрению, не дал разрешение на проведение акций в понедельник.Несмотря на это, в городе состоялась акция, организованная студенческим профсоюзом, в которой приняли участие более ста человек и которая завершилась на центральной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Акция проходила мирно, участники сели на площади и начали скандировать призывы к равноправию мужчин и женщин. "Хватит репрессий в отношении женщин. Мы хотим, чтобы они были живыми и свободными", - кричали они.В то же время несколько человек, находившиеся на площади, начали их оскорблять. Две женщины исполнили гимн Испанской фаланги "Лицом к солнцу", началась перепалка, женщины нанесли несколько ударов феминисткам, свидетельствуют кадры, которые показал в эфире телеканал, произошла потасовка. Вмешалась полиция.Кроме того, неизвестные изуродовали в Мадриде граффити, на котором были изображены известные женщины. Лица политических активисток Федерики Мунцень-и-Мане, Розы Паркс, Ригоберты Менчу, художницы Фриды Кало оказались закрашены черным. Уничтожения этого граффити последние несколько месяцев добивалась крайне правая партия VOX. Вандалы также изуродовали граффити в городе Алькала-де-Энарес с изображением основательниц феминистического движения в Испании, в том числе Клары Кампоамор, которая добилась предоставления женщинам права голоса в начале 1930-ых.В понедельник акции в защиту равноправия женщин и мужчин проходят по всей Испании.

https://ria.ru/20210103/feminizm-1591817483.html

мадрид (город)

испания

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фрида кало, роза паркс, мадрид (город), испания, в мире