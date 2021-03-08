https://ria.ru/20210308/livan-1600345455.html

Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие

Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие

Демонстранты заблокировали северные выезды и въезды в Бейрут на основных автомагистралях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T13:01

2021-03-08T13:01

2021-03-08T13:01

саад харири

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ливан

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БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты заблокировали северные выезды и въезды в Бейрут на основных автомагистралях, передает корреспондент РИА Новости.Участники акций протеста с утра начали блокировать горящими покрышками и мусорными баками главные улицы ливанской столицы. В то же время группы демонстрантов забаррикадировали главную автомагистраль, ведущую на север.По данным СМИ, такая же ситуация наблюдается у городов Библос и Батрун в северном Ливане. Ливанские СМИ сообщают, что на юге страны демонстранты также начали блокировать транспортные пути сообщения, между Бейрутом и южным Ливаном и на отрезке трассы между Сайдой и Тиром.В субботу исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна оказалась на грани общественного взрыва и у точки невозврата на фоне усугубления кризиса.Уже неделю по всему Ливану проходят акции протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня 10 тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Ливанский фунт только за последние дни обесценился на 15-17%. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Саад Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.

https://ria.ru/20210306/livan-1600231989.html

https://ria.ru/20210303/demonstranty-1599836432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саад харири, бейрут, ливан, в мире