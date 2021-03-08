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Группа Little Big выпустила новый клип
Группа Little Big выпустила новый клип
Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:39
2021-03-08T15:39
2021-03-08T17:21
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210203/prosmotry-1595799834.html
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, общество