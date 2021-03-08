https://ria.ru/20210308/littlebig-1600355889.html

Группа Little Big выпустила новый клип

Группа Little Big выпустила новый клип

Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:39

2021-03-08T15:39

2021-03-08T17:21

культура

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

little big

общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.

https://ria.ru/20210203/prosmotry-1595799834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, общество