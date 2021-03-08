Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210308/littlebig-1600355889.html
Группа Little Big выпустила новый клип
Группа Little Big выпустила новый клип
Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:39
2021-03-08T17:21
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600355471_0:0:777:438_1920x0_80_0_0_a0661d4240ee0cc4f8bc2f4d26d140ae.png
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210203/prosmotry-1595799834.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600355471_0:0:661:496_1920x0_80_0_0_0aa08fe0b6d8796e7ec159e4a2e217e4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, общество

Группа Little Big выпустила новый клип

15:39 08.03.2021 (обновлено: 17:21 08.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар РИА Новости. Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.
За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.
Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.
Кадр из клипа на песню Skibidi группы Little Big - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 10:18Культура
Клип Little big на песню Skibidi набрал более 500 миллионов просмотров
 
КультураСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)Little BigОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
05:06Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
04:11В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
04:08Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
03:23Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
03:19Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:18Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
03:11В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
03:09В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"
03:02Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
02:54WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
02:41Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
02:25СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
02:17Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
02:09Иммунолог развеял мифы об антителах
01:48В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
01:06Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни
00:47Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
00:25Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
00:16США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы
Лента новостейМолния