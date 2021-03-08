https://ria.ru/20210308/kvazar-1600097498.html

Открыт самый далекий квазар с мощными радиоджетами

Открыт самый далекий квазар с мощными радиоджетами

С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO) астрономы обнаружили и подробно изучили самый далекий из всех известных на... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:00

2021-03-08T16:00

2021-03-08T18:30

европейская южная обсерватория

наука

астрофизика

космос - риа наука

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO) астрономы обнаружили и подробно изучили самый далекий из всех известных на сегодняшний день источников радиоизлучения, расположенный в 13 миллиардах световых лет от нас. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.Квазары — это объекты очень высокой светимости, расположенные в центрах некоторых галактик. По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск.Механизм их излучения связан с находящимися в них сверхмассивными черными дырами. При взаимодействии черной дыры с окружающим ее газом выделяется огромная энергия, что и позволяет астрономам регистрировать эти объекты, несмотря на огромные расстояния до них.В статье сообщается об открытии самого далекого на сегодняшний день квазара P172+18, который испускает мощные джеты — потоки излучения в радиодиапазоне. Свет от него шел до нас около 13 миллиардов лет, и телескоп зафиксировал его таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял всего 780 миллионов лет.Хотя известны и более далекие квазары, астрономы впервые получили явные свидетельства существования радиоджетов у квазара на таком раннем этапе истории Вселенной. Джеты есть примерно у десяти процентов квазаров — астрономы называют их "радиогромкими".Ряд наблюдений с другими телескопами и приемниками, в том числе с детектором X-shooter на ESO VLT, позволил авторам глубже изучить характеристики квазара P172+18 — в частности, определить такие ключевые его параметры, как массу черной дыры и скорость поглощения ею окружающего вещества. Оказалось, что энергию излучения квазару дает черная дыра с массой около 300 миллионов солнечных масс, "пожирающая" газ в огромных количествах."Эта черная дыра очень быстро поглощает вещество, увеличивая свою массу со скоростью, присущей лишь очень малому количеству таких объектов во Вселенной", — приводятся в пресс-релизе Европейской южной обсерватории слова одного из авторов исследования Кьяры Маззуччелли (Chiara Mazzucchelli).Авторы считают, что между быстрым ростом сверхмассивной черной дыры и присутствием мощных радиоджетов у таких квазаров, как P172+18, есть связь. По-видимому, джеты способны возбуждать газ вокруг черной дыры, увеличивая тем самым скорость выпадения газа на нее. Это объясняет, как именно черные дыры в ранней Вселенной смогли так быстро после Большого взрыва дорасти до сверхмассивных масштабов."По-моему, это великолепно — найти еще один строительный блок, позволяющий понять устройство первичной Вселенной", — говорит Маззуччелли.Исследователи уверены, что этот радиогромкий квазар — лишь первый из многих объектов такого типа, лежащих, возможно, и на более далеких космологических расстояниях."Это открытие внушает оптимизм. Я надеюсь и верю, что установленный нами "рекорд расстояния" будет скоро побит", — отмечает еще один участник исследования Эдуардо Баньядос из Института астрономии Макса Планка в Германии.

https://ria.ru/20210305/zvezda-1600077585.html

https://ria.ru/20210305/ekzoplaneta-1600058901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская южная обсерватория, астрофизика, космос - риа наука