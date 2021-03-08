https://ria.ru/20210308/krym-1600383378.html

В Крыму предостерегли Киев от разрыва отношений с Москвой

В Крыму предостерегли Киев от разрыва отношений с Москвой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T21:45

2021-03-08T21:45

2021-03-08T21:45

россия

валерий чалый

верховная рада украины

москва

киев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда заявление Киева о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой.Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией."Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений – путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210308/krym-1600382414.html

россия

москва

киев

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россия, валерий чалый, верховная рада украины, москва, киев, в мире