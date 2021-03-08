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В Крыму предостерегли Киев от разрыва отношений с Москвой
В Крыму предостерегли Киев от разрыва отношений с Москвой
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T21:45
2021-03-08T21:45
россия
валерий чалый
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда заявление Киева о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой.Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией."Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений – путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, валерий чалый, верховная рада украины, москва, киев, в мире

В Крыму предостерегли Киев от разрыва отношений с Москвой

21:45 08.03.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал путем в никуда заявление Киева о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией.
"Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений – путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 21:14
Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ
 
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