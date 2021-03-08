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Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ
Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ
Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-08T21:14
2021-03-09T00:42
анастасия гридчина
обсе
мария волконская
владимир путин
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сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина."После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ", — сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады, а также ряда стран ЕС.Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму."Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня" угрозах от различных пользователей с территории Украины", — пояснила она.Она добавила, что информационное агентство "Крым сегодня" готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.Онлайн-совещания ОБСЕ продлятся с 8 по 9 марта.
https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html
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анастасия гридчина, обсе, мария волконская, владимир путин, великобритания, севастополь, оон, сша, в мире

Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ

21:14 08.03.2021 (обновлено: 00:42 09.03.2021)
 
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ", — сказала РИА Новости Гридчина.
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По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады, а также ряда стран ЕС.
Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.
"Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня" угрозах от различных пользователей с территории Украины", — пояснила она.
Она добавила, что информационное агентство "Крым сегодня" готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.
Онлайн-совещания ОБСЕ продлятся с 8 по 9 марта.
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