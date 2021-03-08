https://ria.ru/20210308/krym-1600382414.html

Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ

Делегация с Украины попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ

Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-08T21:14

2021-03-08T21:14

2021-03-09T00:42

анастасия гридчина

обсе

мария волконская

владимир путин

великобритания

севастополь

оон

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина."После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ", — сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады, а также ряда стран ЕС.Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму."Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня" угрозах от различных пользователей с территории Украины", — пояснила она.Она добавила, что информационное агентство "Крым сегодня" готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.Онлайн-совещания ОБСЕ продлятся с 8 по 9 марта.

https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html

https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

великобритания

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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анастасия гридчина, обсе, мария волконская, владимир путин, великобритания, севастополь, оон, сша, в мире