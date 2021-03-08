https://ria.ru/20210308/kravchuk-1600359483.html

Кравчук рассказал, как могли сохранить СССР

Кравчук рассказал, как могли сохранить СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:33

2021-03-08T16:33

2021-03-08T18:44

россия

леонид кравчук

снг

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борис ельцин

ссср

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в мире

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Кравчук назвал причину распада СССР

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.Как рассказал политик в эфире канала "Украина 24", перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством."Ельцин посоветовался со многими руководителями республик — я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", — вспомнил Кравчук.По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву."Ельцин говорит: "Михаил Сергеевич, <…> давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию", — рассказал Кравчук.В ответ Горбачев попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента."Горбачев так задумался и говорит: "Нет-нет-нет, так нельзя, должен быть один президент", — продолжил Кравчук.Тогда он понял, что такой сценарий реализовать не получится, а через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР."И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", — заключил экс-президент Украины.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.

https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html

https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599612352.html

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россия, леонид кравчук, снг, михаил горбачев, борис ельцин, ссср, украина, в мире