https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600338982.html
Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Порядка 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, официально переболели более 1 миллиона человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:47
2021-03-08T11:47
2021-03-08T11:47
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Порядка 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, официально переболели более 1 миллиона человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 миллиона человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей", - сказала Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.Вместе с тем Ракова добавила, в городе большой процент детей, которые на сегодняшний день не прививаются от коронавируса."На сегодняшний день мы даже не начали клинические исследования", — отметила она.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество