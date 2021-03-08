https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600338982.html

Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Порядка 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, официально переболели более 1 миллиона человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:47

2021-03-08T11:47

2021-03-08T11:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Порядка 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, официально переболели более 1 миллиона человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 миллиона человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей", - сказала Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.Вместе с тем Ракова добавила, в городе большой процент детей, которые на сегодняшний день не прививаются от коронавируса."На сегодняшний день мы даже не начали клинические исследования", — отметила она.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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