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https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333523.html
Временные больницы для лечения COVID-19 в Москве сохранят до конца года
Временные больницы для лечения COVID-19 в Москве сохранят до конца года
Все временные больницы в столице, открытые для лечения коронавируса, будут сохранены до конца 2021 года, даже если не будет ни одного больного, сообщила заммэра РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:46
2021-03-08T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все временные больницы в столице, открытые для лечения коронавируса, будут сохранены до конца 2021 года, даже если не будет ни одного больного, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Всю созданную временную коечную мощность, которая показала свою эффективность во вторую волну коронавируса, я имею в виду временные госпитали... мы точно оставим до конца 2021 года, даже если у нас не будет ни одного ковидного больного", - сказала Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.По ее словам, власти столицы уже сейчас создают резервные постоянные мощности, чтобы в случае повторения "таких ситуаций" были койки для лечения различных инфекций в условиях эпидемии.
https://rsport.ria.ru/20210307/vyalbe-1600279498.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Временные больницы для лечения COVID-19 в Москве сохранят до конца года

10:46 08.03.2021 (обновлено: 11:43 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все временные больницы в столице, открытые для лечения коронавируса, будут сохранены до конца 2021 года, даже если не будет ни одного больного, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Всю созданную временную коечную мощность, которая показала свою эффективность во вторую волну коронавируса, я имею в виду временные госпитали... мы точно оставим до конца 2021 года, даже если у нас не будет ни одного ковидного больного", - сказала Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.
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По ее словам, власти столицы уже сейчас создают резервные постоянные мощности, чтобы в случае повторения "таких ситуаций" были койки для лечения различных инфекций в условиях эпидемии.
 
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