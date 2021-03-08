https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333002.html
В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время – 89 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:43
2021-03-08T10:43
2021-03-08T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время – 89 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 379 смертей... За весь период по России умерло 89 473 человека", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге – 43, в Подмосковье – 29.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/covid-daily-1600330128.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург