https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333002.html

В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время – 89 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:43

2021-03-08T10:43

2021-03-08T10:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время – 89 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 379 смертей... За весь период по России умерло 89 473 человека", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге – 43, в Подмосковье – 29.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/covid-daily-1600330128.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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