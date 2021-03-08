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Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
Главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков рассказал агентству "Прайм", почему колбасу можно считать опаснее сигарет. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T01:13
2021-03-08T02:58
см-клиника
александр серяков
россия
онкология
здоровье
общество
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"Опаснее сигарет": онколог предупредил россиян о вреде колбасы
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков рассказал агентству "Прайм", почему колбасу можно считать опаснее сигарет.По словам медика, уже 50 граммов сырокопченого лакомства по канцерогенности равны целой пачке сигарет. "По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов", — отметил он.Собеседник агентства напомнил, что не только колбасы, но и переработанное мясо в целом — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации. Однако, отметил Серяков, особый вред для здоровья может нанести именно копченая колбаса.Он уточнил, что это вещество выделяется в результате копчения, когда используемая для него древесина распадается под воздействием температур.Следящие за здоровьем россияне должны задуматься о процессе приготовления мяса, предупредил медик. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.
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см-клиника, александр серяков, россия, онкология, здоровье, общество

Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет

01:13 08.03.2021 (обновлено: 02:58 08.03.2021)
 
© Depositphotos / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / omur12
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков рассказал агентству "Прайм", почему колбасу можно считать опаснее сигарет.
По словам медика, уже 50 граммов сырокопченого лакомства по канцерогенности равны целой пачке сигарет.
"По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов", — отметил он.
Собеседник агентства напомнил, что не только колбасы, но и переработанное мясо в целом — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации. Однако, отметил Серяков, особый вред для здоровья может нанести именно копченая колбаса.

"Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен", — объяснил врач.

Он уточнил, что это вещество выделяется в результате копчения, когда используемая для него древесина распадается под воздействием температур.
Следящие за здоровьем россияне должны задуматься о процессе приготовления мяса, предупредил медик. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Мясников назвал опасные продукты, от которых нужно отказаться
 
СМ-КлиникаАлександр СеряковРоссияОнкологияЗдоровьеОбщество
 
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