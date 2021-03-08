https://ria.ru/20210308/kikina-1600056499.html

Анна Кикина: космос предъявляет ко всем одинаковые требования

Анна Кикина: космос предъявляет ко всем одинаковые требования

Единственная в российском отряде космонавтов девушка Анна Кикина с 2012 года проходит подготовку к полету на орбиту. До космической карьеры за ее плечами была... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:00

2021-03-08T11:00

2021-03-08T10:58

космос

хочу стать космонавтом

анна кикина

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

интервью

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Единственная в российском отряде космонавтов девушка Анна Кикина с 2012 года проходит подготовку к полету на орбиту. До космической карьеры за ее плечами была академия водного транспорта и курсы спасателя при МЧС. Анна – мастер спорта по многоборью и рафтингу, инструктор парашютно-десантной подготовки. О том, что ее заинтересовало в профессии космонавта, какие этапы подготовки самые интересные, она рассказала в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу.– Что подвигло вас стать космонавтом?– Это было решение, которое сформировалось в момент, как только я узнала о начале открытого набора в отряд космонавтов в 2012 году (до этого в отряд могли попасть только военные летчики или сотрудники ракетно-космической отрасли – ред.). До этого я даже не помышляла о космосе. Более-менее понимая, что это за род деятельности, оценив ситуацию, я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься дальше. Я загорелась желанием самореализации в этой профессии.– Вы случайно узнали о наборе. Как это было?– Во время работы на радиостанции мне рассказала о наборе в отряд одна из моих коллег. Она мне посоветовала это, учитывая мой характер, зная мои интересы. Я незамедлительно посетила сайт Центра подготовки космонавтов, чтобы лично узнать об отборе и критериях, предъявляемых к претендентам.– Вы – единственная девушка в отряде. Как вам работается в мужском коллективе?– Комфортно и хорошо, удобно. Мне комфортно с коллегами.– Ранее объявлялось, что ваш полет планируется на 2022 год. Это так или появились какие-то другие сроки?– Точной информации нет. Ожидаю назначения в экипаж.– Сейчас на каком этапе подготовки вы находитесь?– Сейчас я нахожусь в группе совершенствования и специализации. Это этап до назначения в экипаж. После назначения я начну проходить подготовку к конкретной экспедиции в составе экипажа.– У вас есть какая-то специализация в группе?– У нас у всех одна специализация – мы космонавты-испытатели. Программа одна – работа на Международной космической станции. Мы готовимся по общей программе – поддерживаем свои навыки. Если вводятся какие-то новшества, совершенствования, проведена модернизация каких-то систем корабля и станции, то до нас, естественно, эту информацию доводят, и мы все это изучаем, сдаем зачеты. – Можете назвать самые интересные для вас этапы подготовки?– Их много. Мне нравится моя работа, ее разноплановость. Здесь и теоретическая подготовка, и работа на тренажерах, на макетах, на специализированных стендах, а также специальная подготовка космонавтов – летная, парашютная, водолазная. Все мне это нравится. Нравится, что все это чередуется. Я не могу что-то отдельное выделить.– Как вы думаете, почему в отряде только одна девушка-космонавт? Какие-то излишне высокие требования?– К женщинам при отборе предъявляются точно такие же требования, как и для мужчин. Придется постараться, чтобы соответствовать требованиям на каждом этапе. Если на первых этапах многое зависит от твоего образования, твоей мотивации и готовности стать космонавтом, твоих психологических качеств, то даже при всей целеустремленности человека он может не попасть в отряд из-за здоровья. Девушки активно участвуют в отборах. Обычно от общего количества претендентов, подавших заявку, девушки составляют четверть. Многие отсеиваются на этапе проверки уровня физической подготовки, психологического отбора, экзамена на профпригодность. Лишь некоторая часть из претендентов доходит до последних этапов. К сожалению, на крайнем отборе в прошлом году девушки, которым оставались заключительные шаги, "пошатнулись" на медицинском отборе и не смогли его завершить. Там очень серьезные требования. Организм просматривается досконально.– Как думаете, может быть что-то требуется изменить, чтобы увеличить привлекательность набора в отряд космонавтов для женщин?– Вы имеете ввиду, чтобы их отбирали по более лояльным требованиям? А какой в этом смысл? В конечном счете, космос предъявляет требования ко всем одинаковые. Ты должен уметь делать то же самое, что и мужчины, потому что ты просто член экипажа. Ты должен и с системами работать, и понимать, что происходит, и как что работает. Заменить то-то. Прицепить. Открутить. Оторвать, если нужно. Выход в открытый космос – вообще не простая задача. Здесь в процессе строгого выполнения шагов по заранее составленной циклограмме действий нужны: понимание конструкции и компоновки сегментов станции, умение работать в скафандре и со скафандром, со специальным оборудованием и научной аппаратурой, а также физические качества и выносливость. Требования ко всем одни. Нет смысла занижать их на отборе. Это сито, через которое все проходят на равных. Что же касается медицинских требований – я не компетентна об этом рассуждать. Но в целом не исключаю, что внесение каких-то корректировок в общую систему отбора в отряд космонавтов может улучшить эффективность его проведения.В любом случае это специфический род деятельности, который априори не может привлечь большое количество женщин. Если женщина для себя понимает, что это та профессия, которой она хочет посвятить жизнь, то она будет участвовать в отборе, будет готовиться к этому и работать в этом направлении. Но таких женщин немного. Меньше, чем мужчин. Увеличить намного долю женщин в отряде, наверное, будет сложно. Но, конечно, на мой взгляд, их должно быть больше в отряде. Хотя бы несколько женщин должно быть – это точно.– В чем особенность именно женщины-космонавта по сравнению с мужчиной? Есть какие-то отличия?– Если рассматривать полеты в дальний космос, то ученые говорят о том, что наиболее комфортная и здоровая психологическая обстановка в экипаже наблюдается, когда в нем присутствуют как мужчины, так и женщины. Смешанный экипаж. Склоняются к тому, что экипаж должен быть 50/50. В любом случае мужчины и женщины – разные, и они дополняют друг друга.– Консультировали ли вас во время отбора или подготовки в отряде советские и российские женщины-космонавты? Может быть какие-то советы давали, особенности полета рассказывали?– Нет. Я лично общалась только с Терешковой и Серовой. Савицкую и Кондакову видела только по телевизору. Одно время Валентина Владимировна Терешкова часто бывала в Центре подготовки космонавтов и общалась с членами отряда. Особенных советов она мне не давала, а с Еленой Олеговной Серовой, учитывая, что года два мы пересекались на подготовке, пару моментов, связанных с гигиеной в космосе, обсудили.

https://ria.ru/20200219/1564948503.html

https://ria.ru/20191003/1559393121.html

https://ria.ru/20200412/1569904173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/1597908256.html

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, анна кикина, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), интервью, интервью - авторы