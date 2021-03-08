https://ria.ru/20210308/kiev-1600350370.html

В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции

В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции

Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T14:21

2021-03-08T14:21

2021-03-08T14:21

совет европы

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, сообщил телеканал hromadske ("Общественное")."В Киеве проходит Марш женщин, участники которого, в частности, требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин", - сообщает телеканал.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

https://ria.ru/20210308/prazdnik-1600047359.html

киев

украина

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совет европы, киев, украина, в мире