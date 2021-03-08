https://ria.ru/20210308/kiev-1600350370.html
В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции
В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции
Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:21
2021-03-08T14:21
2021-03-08T14:21
совет европы
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, сообщил телеканал hromadske ("Общественное")."В Киеве проходит Марш женщин, участники которого, в частности, требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин", - сообщает телеканал.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
https://ria.ru/20210308/prazdnik-1600047359.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, киев, украина, в мире
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости.
Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве
, участницы акции требуют от властей Украины
ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, сообщил телеканал hromadske
("Общественное").
"В Киеве проходит Марш женщин, участники которого, в частности, требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин", - сообщает телеканал.
Стамбульская конвенция Совета Европы
о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.
Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".