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В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции
В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции
Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:21
2021-03-08T14:21
совет европы
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, сообщил телеканал hromadske ("Общественное")."В Киеве проходит Марш женщин, участники которого, в частности, требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин", - сообщает телеканал.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
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совет европы, киев, украина, в мире

В Киеве женщины потребовали ратификации Стамбульской конвенции

14:21 08.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Марш женщин начался на Михайловской площади в Киеве, участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, сообщил телеканал hromadske ("Общественное").
"В Киеве проходит Марш женщин, участники которого, в частности, требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию - документ, главной целью которого является предотвращение насилия против женщин", - сообщает телеканал.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.
Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
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