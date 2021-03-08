https://ria.ru/20210308/khinshteyn-1600335658.html
Хинштейн осудил блокировку материалов в соцсетях по политическим мотивам
Хинштейн осудил блокировку материалов в соцсетях по политическим мотивам
Интернет-площадки, безусловно, должны следить за чистотой контента, примеры блокировки достоверных материалов СМИ по политическим мотивам недопустимы, заявил... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:09
2021-03-08T11:09
2021-03-08T11:09
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Интернет-площадки, безусловно, должны следить за чистотой контента, примеры блокировки достоверных материалов СМИ по политическим мотивам недопустимы, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik."Социальные сети, поисковики становятся заказчиками информационной повестки - охваты одних сообщений могут быть увеличены, других понижены, а какие-то материалы даже заблокированы. Безусловно, интернет-площадки должны следить за чистотой контента, собственно мы сами приняли закон о саморегулировании соцсетей, но примеры блокировки достоверных материалов по политическим мотивам недопустимы", - сказал Хинштейн, слова которого цитирует Telegram-канал комитета Госдумы по информационной политике.Он добавил, что развитие информационных технологий должно давать человечеству больше свободы и делать жизнь комфортнее.Хинштейн отметил, что за последние несколько месяцев цензуре на YouTube, Facebook, Twitter подверглись практически все крупнейшие российские СМИ."Блокировка Facebook публикаций российских СМИ об операции ФСБ - это ещё один акт цензуры и пренебрежение правами российских граждан на свободный доступ к информации. Именно поэтому в прошлом году был принят закон о противодействии цензуре на иностранных интернет-платформах, а в этом поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за неисполнение закона. Подобные действия должны наказываться рублём", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600335087.html
https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600330397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, twitter, технологии, общество