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Почти половина россиянок считает, что мужчинам проще строить карьеру
Почти половина россиянок считает, что мужчинам проще строить карьеру
Почти половина женщин считает в РФ, что карьерное развитие проще дается мужчинам, а вот сами мужчины не уверены в этом - так считают лишь 23% из них, показали... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:11
2021-03-08T08:11
работа.ру
россия
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти половина женщин считает в РФ, что карьерное развитие проще дается мужчинам, а вот сами мужчины не уверены в этом - так считают лишь 23% из них, показали результаты исследования, которое провел сервис "Работа.ру" и с которым ознакомилось РИА Новости.В исследовании приняли участие жители всех округов России. Всего было более 4 тысяч участников, исследование проходило в феврале 2021 года."Почти половина женщин (49%) отметила, что карьерное развитие проще дается мужчинам. Среди самих мужчин в этом уверены в 2 раза меньше опрошенных (23%). Однако мужчины в 6 раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам - 19% ответов против 3% среди женщин", - рассказали в "Работа.ру".В целом же более половины жителей России выразили мнение, что гендерная принадлежность никак не влияет на развитие карьеры. При этом свыше трети - 36% - отметили, что мужчинам легче строить карьеру, и только 11% опрошенных указали то же самое по отношению к женщинам.Кроме того, оказалось, что желаемые зарплаты у мужчин и женщин сильно различаются. Так, мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 125 тысяч рублей - на 37% больше, чем средняя желаемая зарплата женщин (91 тысяча рублей).Также выяснилось, что у большинства опрошенных жителей России (55%) начальники-мужчины. 33% респондентов отметили, что работают под руководством женщин, а 12% участников исследования указали, что они сами занимают руководящие позиции. Мужчины почти в 2 раза чаще указывали, что сами являются руководителями - 15% против 8% среди руководителей-женщин.
https://ria.ru/20210308/zarplata-1600319606.html
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работа.ру, россия, общество

Почти половина россиянок считает, что мужчинам проще строить карьеру

08:11 08.03.2021
 
© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет анкету
Девушка заполняет анкету - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / Ancikainfot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти половина женщин считает в РФ, что карьерное развитие проще дается мужчинам, а вот сами мужчины не уверены в этом - так считают лишь 23% из них, показали результаты исследования, которое провел сервис "Работа.ру" и с которым ознакомилось РИА Новости.
В исследовании приняли участие жители всех округов России. Всего было более 4 тысяч участников, исследование проходило в феврале 2021 года.
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"Почти половина женщин (49%) отметила, что карьерное развитие проще дается мужчинам. Среди самих мужчин в этом уверены в 2 раза меньше опрошенных (23%). Однако мужчины в 6 раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам - 19% ответов против 3% среди женщин", - рассказали в "Работа.ру".
В целом же более половины жителей России выразили мнение, что гендерная принадлежность никак не влияет на развитие карьеры. При этом свыше трети - 36% - отметили, что мужчинам легче строить карьеру, и только 11% опрошенных указали то же самое по отношению к женщинам.
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Кроме того, оказалось, что желаемые зарплаты у мужчин и женщин сильно различаются. Так, мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 125 тысяч рублей - на 37% больше, чем средняя желаемая зарплата женщин (91 тысяча рублей).
Также выяснилось, что у большинства опрошенных жителей России (55%) начальники-мужчины. 33% респондентов отметили, что работают под руководством женщин, а 12% участников исследования указали, что они сами занимают руководящие позиции. Мужчины почти в 2 раза чаще указывали, что сами являются руководителями - 15% против 8% среди руководителей-женщин.
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