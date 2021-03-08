https://ria.ru/20210308/izrail-1600330987.html

Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях

Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях

Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:22

2021-03-08T10:22

2021-03-08T12:32

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала пресс-служба правительства страны."Все желающие вылететь в Израиль должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса", - говорится в сообщении пресс-службы.Обладатели иностранного гражданства, желающие въехать в Израиль, должны, помимо заполнения формы заявления о въезде, получить разрешение на въезд в страну, отмечается в сообщении. "Въезд иностранцев в Израиль будет разрешен в исключительных случаях", - говорится в сообщении.После подачи соответствующих бумаг и сведений пассажир получит либо разрешение, либо отказ на въезд в страну.По прилету в Израиль иностранные граждане, так же, как и израильтяне, должны будут соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72-х часов до вылета.

https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600058544.html

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