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Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях
Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях
Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:22
2021-03-08T12:32
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала пресс-служба правительства страны."Все желающие вылететь в Израиль должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса", - говорится в сообщении пресс-службы.Обладатели иностранного гражданства, желающие въехать в Израиль, должны, помимо заполнения формы заявления о въезде, получить разрешение на въезд в страну, отмечается в сообщении. "Въезд иностранцев в Израиль будет разрешен в исключительных случаях", - говорится в сообщении.После подачи соответствующих бумаг и сведений пассажир получит либо разрешение, либо отказ на въезд в страну.По прилету в Израиль иностранные граждане, так же, как и израильтяне, должны будут соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72-х часов до вылета.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, израиль, в мире

Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях

10:22 08.03.2021 (обновлено: 12:32 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВиды Израиля
Виды Израиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала пресс-служба правительства страны.
"Все желающие вылететь в Израиль должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обладатели иностранного гражданства, желающие въехать в Израиль, должны, помимо заполнения формы заявления о въезде, получить разрешение на въезд в страну, отмечается в сообщении. "Въезд иностранцев в Израиль будет разрешен в исключительных случаях", - говорится в сообщении.
После подачи соответствующих бумаг и сведений пассажир получит либо разрешение, либо отказ на въезд в страну.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 12:44
В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинациив воз предупредили
По прилету в Израиль иностранные граждане, так же, как и израильтяне, должны будут соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72-х часов до вылета.
 
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