Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/izrail-1600328069.html
Девушки-военные рассказали о борьбе армии Израиля с COVID-19
Девушки-военные рассказали о борьбе армии Израиля с COVID-19
Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали РИА Новости о своей службе во время пандемии коронавируса и о том, как военные помогали гражданскому населению. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:46
2021-03-08T09:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хайфа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1efc35b5aa056fdbc9ad011afc6e9992.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали РИА Новости о своей службе во время пандемии коронавируса и о том, как военные помогали гражданскому населению.Лейтенант Дана Цоренко за год пандемии коронавируса занимала разные должности и участвовала в борьбе с вирусом в разных сферах: от эпидемиологических расследований до службы в единственном в стране армейском отделении по борьбе с COVID-19 в гражданской больнице Рамбам в городе Хайфа."В октябре впервые армия обороны Израиля и медицинские войска открыли отделение в гражданской больнице в Хайфе. Это коронавирусное отделение, где весь персонал - это военнослужащие, с разным стажем, некоторые из боевых частей, некоторые, как я, служат в армейских медицинских учреждениях", - сказала Цоренко.По словам девушки, сотрудники этого отделения перед началом работы также прошли подготовку в других отделениях больницы Рамбам, чтобы понять специфику ее работы.Как рассказала Цоренко, армейское отделение проработало несколько месяцев и, когда начало снижаться число больных, главным образом тяжелобольных, оно было закрыто. При этом военнослужащие готовы в любой момент вернуться к работе, если появится необходимость."Израиль известен тем, что, если в других странах происходит землетрясение или другие катастрофы, он всегда на помощь посылает группу медиков от армии. Но это был первый раз, когда израильские военные медики пошли помогать своим гражданам", - сказала военнослужащая.Снять нагрузку с больницМайор Марина Мельцер, которая служит в армии 16 лет и имеет образование медсестры, рассказала о еще одном "фронте" борьбы с коронавирусом."Последний год армия участвует в борьбе с коронавирусом. Служба тыла с марта прошлого года занимается подготовкой гостиниц (для прохождения карантина по прибытии в страну или для больных коронавирусом - ред.). Главной целью было освободить больницы от (заботы о - ред.) больных в легкой форме, чтобы у них были места для тяжелобольных. Нужно было подготовить места и для одиночек, и для семей", - рассказала Мельцер.Кроме того, по словам девушки, в июле был создан национальный штаб по прерыванию цепочек заражения, состоящий из четырех подразделений, занимавшихся эпидемиологическими расследованиями, анализами на коронавирус и гостиницами. Служба тыла также участвовала в сборах и обработке анализов на коронавирус. "Мы работаем с больничными кассами, проверяем, где находятся их точки взятия анализа и дополняем их работу, например, мы делаем какую-то крышу над головой, там проезжает машина, и человек сдает анализ, или мы берем какое-то закрытое помещение, куда можно прийти сдать тест. И так мы "покрываем" всю страну, чтобы у людей была оптимальная возможность провериться. Или если лаборатории больничных касс не имели возможность обработать все взятые анализы, их обрабатывали в наших лабораториях", - пояснила Мельцер."Я горжусь, что я смогла внести свою небольшую лепту в эту борьбу. У нас не было примеров, куда посмотреть, это было все новое, не было таких гостиниц у других стран. Все время все менялось, появлялись новые условия, новые проблемы", - заключила военнослужащая.
https://ria.ru/20210306/izrail-1600235602.html
https://ria.ru/20210216/izrail-1597673880.html
хайфа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fde650d4f90b6b574ee487e98d26023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хайфа, израиль, в мире

Девушки-военные рассказали о борьбе армии Израиля с COVID-19

09:46 08.03.2021
 
© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали РИА Новости о своей службе во время пандемии коронавируса и о том, как военные помогали гражданскому населению.
Лейтенант Дана Цоренко за год пандемии коронавируса занимала разные должности и участвовала в борьбе с вирусом в разных сферах: от эпидемиологических расследований до службы в единственном в стране армейском отделении по борьбе с COVID-19 в гражданской больнице Рамбам в городе Хайфа.
Прохожие в медицинских масках на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 22:58Распространение коронавируса
Израиль перешел к третьему этапу выхода из карантина
"В октябре впервые армия обороны Израиля и медицинские войска открыли отделение в гражданской больнице в Хайфе. Это коронавирусное отделение, где весь персонал - это военнослужащие, с разным стажем, некоторые из боевых частей, некоторые, как я, служат в армейских медицинских учреждениях", - сказала Цоренко.
По словам девушки, сотрудники этого отделения перед началом работы также прошли подготовку в других отделениях больницы Рамбам, чтобы понять специфику ее работы.
Как рассказала Цоренко, армейское отделение проработало несколько месяцев и, когда начало снижаться число больных, главным образом тяжелобольных, оно было закрыто. При этом военнослужащие готовы в любой момент вернуться к работе, если появится необходимость.
"Израиль известен тем, что, если в других странах происходит землетрясение или другие катастрофы, он всегда на помощь посылает группу медиков от армии. Но это был первый раз, когда израильские военные медики пошли помогать своим гражданам", - сказала военнослужащая.
Мертвое море со стороны Израильского побережья - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:55Туризм
В Израиле снимут часть ограничений для владельцев "зеленых паспортов"

Снять нагрузку с больниц

Майор Марина Мельцер, которая служит в армии 16 лет и имеет образование медсестры, рассказала о еще одном "фронте" борьбы с коронавирусом.
"Последний год армия участвует в борьбе с коронавирусом. Служба тыла с марта прошлого года занимается подготовкой гостиниц (для прохождения карантина по прибытии в страну или для больных коронавирусом - ред.). Главной целью было освободить больницы от (заботы о - ред.) больных в легкой форме, чтобы у них были места для тяжелобольных. Нужно было подготовить места и для одиночек, и для семей", - рассказала Мельцер.
Кроме того, по словам девушки, в июле был создан национальный штаб по прерыванию цепочек заражения, состоящий из четырех подразделений, занимавшихся эпидемиологическими расследованиями, анализами на коронавирус и гостиницами. Служба тыла также участвовала в сборах и обработке анализов на коронавирус. "Мы работаем с больничными кассами, проверяем, где находятся их точки взятия анализа и дополняем их работу, например, мы делаем какую-то крышу над головой, там проезжает машина, и человек сдает анализ, или мы берем какое-то закрытое помещение, куда можно прийти сдать тест. И так мы "покрываем" всю страну, чтобы у людей была оптимальная возможность провериться. Или если лаборатории больничных касс не имели возможность обработать все взятые анализы, их обрабатывали в наших лабораториях", - пояснила Мельцер.
"Я горжусь, что я смогла внести свою небольшую лепту в эту борьбу. У нас не было примеров, куда посмотреть, это было все новое, не было таких гостиниц у других стран. Все время все менялось, появлялись новые условия, новые проблемы", - заключила военнослужащая.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ХайфаИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния