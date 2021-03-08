https://ria.ru/20210308/izrail-1600328069.html

Девушки-военные рассказали о борьбе армии Израиля с COVID-19

Девушки-военные рассказали о борьбе армии Израиля с COVID-19

Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали РИА Новости о своей службе во время пандемии коронавируса и о том, как военные помогали гражданскому населению. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T09:46

2021-03-08T09:46

2021-03-08T09:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хайфа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1efc35b5aa056fdbc9ad011afc6e9992.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали РИА Новости о своей службе во время пандемии коронавируса и о том, как военные помогали гражданскому населению.Лейтенант Дана Цоренко за год пандемии коронавируса занимала разные должности и участвовала в борьбе с вирусом в разных сферах: от эпидемиологических расследований до службы в единственном в стране армейском отделении по борьбе с COVID-19 в гражданской больнице Рамбам в городе Хайфа."В октябре впервые армия обороны Израиля и медицинские войска открыли отделение в гражданской больнице в Хайфе. Это коронавирусное отделение, где весь персонал - это военнослужащие, с разным стажем, некоторые из боевых частей, некоторые, как я, служат в армейских медицинских учреждениях", - сказала Цоренко.По словам девушки, сотрудники этого отделения перед началом работы также прошли подготовку в других отделениях больницы Рамбам, чтобы понять специфику ее работы.Как рассказала Цоренко, армейское отделение проработало несколько месяцев и, когда начало снижаться число больных, главным образом тяжелобольных, оно было закрыто. При этом военнослужащие готовы в любой момент вернуться к работе, если появится необходимость."Израиль известен тем, что, если в других странах происходит землетрясение или другие катастрофы, он всегда на помощь посылает группу медиков от армии. Но это был первый раз, когда израильские военные медики пошли помогать своим гражданам", - сказала военнослужащая.Снять нагрузку с больницМайор Марина Мельцер, которая служит в армии 16 лет и имеет образование медсестры, рассказала о еще одном "фронте" борьбы с коронавирусом."Последний год армия участвует в борьбе с коронавирусом. Служба тыла с марта прошлого года занимается подготовкой гостиниц (для прохождения карантина по прибытии в страну или для больных коронавирусом - ред.). Главной целью было освободить больницы от (заботы о - ред.) больных в легкой форме, чтобы у них были места для тяжелобольных. Нужно было подготовить места и для одиночек, и для семей", - рассказала Мельцер.Кроме того, по словам девушки, в июле был создан национальный штаб по прерыванию цепочек заражения, состоящий из четырех подразделений, занимавшихся эпидемиологическими расследованиями, анализами на коронавирус и гостиницами. Служба тыла также участвовала в сборах и обработке анализов на коронавирус. "Мы работаем с больничными кассами, проверяем, где находятся их точки взятия анализа и дополняем их работу, например, мы делаем какую-то крышу над головой, там проезжает машина, и человек сдает анализ, или мы берем какое-то закрытое помещение, куда можно прийти сдать тест. И так мы "покрываем" всю страну, чтобы у людей была оптимальная возможность провериться. Или если лаборатории больничных касс не имели возможность обработать все взятые анализы, их обрабатывали в наших лабораториях", - пояснила Мельцер."Я горжусь, что я смогла внести свою небольшую лепту в эту борьбу. У нас не было примеров, куда посмотреть, это было все новое, не было таких гостиниц у других стран. Все время все менялось, появлялись новые условия, новые проблемы", - заключила военнослужащая.

https://ria.ru/20210306/izrail-1600235602.html

https://ria.ru/20210216/izrail-1597673880.html

хайфа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хайфа, израиль, в мире