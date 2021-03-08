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В Мадриде запретили митинг 8 марта
В Мадриде запретили митинг 8 марта
Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:12
2021-03-08T14:14
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МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде.На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд.Суд принял их к рассмотрению, однако не дал разрешение на проведение акций, сообщили в пресс-службе. "Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – ред.), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде", - заявили в суде, сославшись на необходимость выслушать противоположную сторону конфликта.Организаторы настаивают на проведении всеобщей акции в понедельник вечером – они призывают вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику и выйти на балконы в 20.00 (22.00 мск).Мадрид стал единственным испанским регионом, где были запрещены митинги, власти других автономных сообществ призывают не допускать скопления людей.Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране: в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на сто тысяч населения за две недели, при том, что в Испании в среднем этот показатель 149. За 7 дней в столичном регионе были выявлены 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека.В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жесткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.
https://ria.ru/20210307/protesty-1600238249.html
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здоровье - общество, мадрид (город), испания, в мире

В Мадриде запретили митинг 8 марта

14:12 08.03.2021 (обновлено: 14:14 08.03.2021)
 
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде.
На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд.
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Суд принял их к рассмотрению, однако не дал разрешение на проведение акций, сообщили в пресс-службе. "Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – ред.), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде", - заявили в суде, сославшись на необходимость выслушать противоположную сторону конфликта.
Организаторы настаивают на проведении всеобщей акции в понедельник вечером – они призывают вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику и выйти на балконы в 20.00 (22.00 мск).
Мадрид стал единственным испанским регионом, где были запрещены митинги, власти других автономных сообществ призывают не допускать скопления людей.
Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране: в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на сто тысяч населения за две недели, при том, что в Испании в среднем этот показатель 149. За 7 дней в столичном регионе были выявлены 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека.
В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жесткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.
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