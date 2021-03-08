https://ria.ru/20210308/ispaniya-1600349710.html

В Мадриде запретили митинг 8 марта

В Мадриде запретили митинг 8 марта

Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T14:12

2021-03-08T14:12

2021-03-08T14:14

здоровье - общество

мадрид (город)

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде.На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд.Суд принял их к рассмотрению, однако не дал разрешение на проведение акций, сообщили в пресс-службе. "Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – ред.), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде", - заявили в суде, сославшись на необходимость выслушать противоположную сторону конфликта.Организаторы настаивают на проведении всеобщей акции в понедельник вечером – они призывают вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику и выйти на балконы в 20.00 (22.00 мск).Мадрид стал единственным испанским регионом, где были запрещены митинги, власти других автономных сообществ призывают не допускать скопления людей.Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране: в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на сто тысяч населения за две недели, при том, что в Испании в среднем этот показатель 149. За 7 дней в столичном регионе были выявлены 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека.В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жесткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.

https://ria.ru/20210307/protesty-1600238249.html

https://ria.ru/20210227/barselona-1599272979.html

мадрид (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, мадрид (город), испания, в мире