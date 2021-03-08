https://ria.ru/20210308/inspektor-1600347268.html

В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка

В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка

Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T13:48

2021-03-08T13:48

2021-03-08T13:48

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. В СК отмечали, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия."Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия