https://ria.ru/20210308/inspektor-1600347268.html
В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка
В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка
Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T13:48
2021-03-08T13:48
2021-03-08T13:48
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. В СК отмечали, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия."Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210304/eskalator-1599941187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия