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В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка
В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка
Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T13:48
2021-03-08T13:48
следственный комитет россии (ск рф)
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москва
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. В СК отмечали, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия."Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия

В Москве задержали инспектора ДПС по подозрению в убийстве ребенка

13:48 08.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в Москве является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние. В СК отмечали, что в настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия.
"Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
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