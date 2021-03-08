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В Госдуме оценили провокации со стороны украинских властей
В Госдуме оценили провокации со стороны украинских властей
Заявление из Киева о том, что Россия "потрясена" закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает лишь улыбку, однако есть риск, что конфронтация и провокации со РИА Новости, 08.03.2021
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заявление из Киева о том, что Россия "потрясена" закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает лишь улыбку, однако есть риск, что конфронтация и провокации со стороны украинских властей, имеющие место в последнее время, достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения РФ и Крыма, считает член комитета по международным делам Елена Панина."Заявление о том, что Россия "потрясена" закрытием телеканалов, вызывает лишь улыбку. Напротив, такое поведение в порядке вещей для киевского официоза, строящего националистическую диктатуру и уничтожающего последние островки свободы слова", - сказала Панина РИА Новости.По словам депутата, в последние дни украинские власти наращивают конфронтационную риторику, провокационное заявление следует одно за другим, и именно это вызывает тревогу."В условиях, когда "Оппозиционная платформа" становится лидирующей партией на Украине, (президент Владимир) Зеленский, видимо, готовится идти по пути (экс-президента Петра) Порошенко, устроившего для поднятия своего рейтинга провокацию в Керченском проливе. Есть риск, что эти попытки достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения России и Крыма", - добавила Панина.
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zik (телеканал), newsone, 112 украина , владимир зеленский, елена панина, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

В Госдуме оценили провокации со стороны украинских властей

15:19 08.03.2021 (обновлено: 16:16 08.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заявление из Киева о том, что Россия "потрясена" закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает лишь улыбку, однако есть риск, что конфронтация и провокации со стороны украинских властей, имеющие место в последнее время, достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения РФ и Крыма, считает член комитета по международным делам Елена Панина.
"Заявление о том, что Россия "потрясена" закрытием телеканалов, вызывает лишь улыбку. Напротив, такое поведение в порядке вещей для киевского официоза, строящего националистическую диктатуру и уничтожающего последние островки свободы слова", - сказала Панина РИА Новости.
По словам депутата, в последние дни украинские власти наращивают конфронтационную риторику, провокационное заявление следует одно за другим, и именно это вызывает тревогу.
"В условиях, когда "Оппозиционная платформа" становится лидирующей партией на Украине, (президент Владимир) Зеленский, видимо, готовится идти по пути (экс-президента Петра) Порошенко, устроившего для поднятия своего рейтинга провокацию в Керченском проливе. Есть риск, что эти попытки достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения России и Крыма", - добавила Панина.
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ZIK (телеканал)NewsOne112 УкраинаВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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