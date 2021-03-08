https://ria.ru/20210308/gosduma-1600354680.html

В Госдуме оценили провокации со стороны украинских властей

В Госдуме оценили провокации со стороны украинских властей

Заявление из Киева о том, что Россия "потрясена" закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает лишь улыбку, однако есть риск, что конфронтация и провокации со РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:19

2021-03-08T15:19

2021-03-08T16:16

zik (телеканал)

newsone

112 украина

владимир зеленский

елена панина

владимир путин

севастополь

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заявление из Киева о том, что Россия "потрясена" закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает лишь улыбку, однако есть риск, что конфронтация и провокации со стороны украинских властей, имеющие место в последнее время, достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения РФ и Крыма, считает член комитета по международным делам Елена Панина."Заявление о том, что Россия "потрясена" закрытием телеканалов, вызывает лишь улыбку. Напротив, такое поведение в порядке вещей для киевского официоза, строящего националистическую диктатуру и уничтожающего последние островки свободы слова", - сказала Панина РИА Новости.По словам депутата, в последние дни украинские власти наращивают конфронтационную риторику, провокационное заявление следует одно за другим, и именно это вызывает тревогу."В условиях, когда "Оппозиционная платформа" становится лидирующей партией на Украине, (президент Владимир) Зеленский, видимо, готовится идти по пути (экс-президента Петра) Порошенко, устроившего для поднятия своего рейтинга провокацию в Керченском проливе. Есть риск, что эти попытки достигнут своего апогея к семилетней годовщине воссоединения России и Крыма", - добавила Панина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/ukraina-1600210196.html

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), newsone, 112 украина , владимир зеленский, елена панина, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире