"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
14:57 08.03.2021 (обновлено: 16:12 08.03.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. "Газпром" поставил англо-голландской компании Shell Global LNG первую партию углеродно нейтрального сжиженного газа.
"Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.
Груз доставил танкер LNG Megrez, который пришел в валлийский терминал Dragon из Мурманска. Газ предназначен для британских потребителей.
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Как отметила Shell в своем пресс-релизе, в среднем партия СПГ объемом около 70 тысяч тонн выделяет примерно 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости. Для компенсации этих выбросов используются так называемые углеродные кредиты.
"Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.
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