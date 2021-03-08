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"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил англо-голландской компании Shell Global LNG первую партию углеродно нейтрального сжиженного газа. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:57
2021-03-08T16:12
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. "Газпром" поставил англо-голландской компании Shell Global LNG первую партию углеродно нейтрального сжиженного газа."Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.Груз доставил танкер LNG Megrez, который пришел в валлийский терминал Dragon из Мурманска. Газ предназначен для британских потребителей.Как отметила Shell в своем пресс-релизе, в среднем партия СПГ объемом около 70 тысяч тонн выделяет примерно 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости. Для компенсации этих выбросов используются так называемые углеродные кредиты."Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.
https://ria.ru/20210104/gaz-1591984899.html
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газпром, уэльс, европа, азия, shell, экономика

"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

14:57 08.03.2021 (обновлено: 16:12 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. "Газпром" поставил англо-голландской компании Shell Global LNG первую партию углеродно нейтрального сжиженного газа.
"Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.
Груз доставил танкер LNG Megrez, который пришел в валлийский терминал Dragon из Мурманска. Газ предназначен для британских потребителей.
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Как отметила Shell в своем пресс-релизе, в среднем партия СПГ объемом около 70 тысяч тонн выделяет примерно 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости. Для компенсации этих выбросов используются так называемые углеродные кредиты.
"Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.
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