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Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин
Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин
Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:23
2021-03-08T16:23
папа римский
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
международный женский день
ватикан
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ВАТИКАН, 8 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин."Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!" - написал понтифик в Twitter.Таким образом в Международный женский день папа Франциск фактически повторил слова, которые он произнес в воскресенье, выступая на встрече с христианской общиной иракского города Каракош, которая сильно пострадала от боевиков ИГИЛ*.В понедельник папа Франциск завершил апостольскую поездку в Ирак, которая продолжалась четыре дня. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим родину Авраама.Самолет с папой Римский на борту совершил посадку в римском аэропорту "Чампино". Перед возвращением в Ватикан понтифик заехал в столичную базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы возложить цветы и помолиться у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), международный женский день, ватикан

Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин

16:23 08.03.2021
 
© REUTERS / Yara NardiПапа Римский Франциск в международном аэропорту Багдада в Ираке
Папа Римский Франциск в международном аэропорту Багдада в Ираке - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© REUTERS / Yara Nardi
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ВАТИКАН, 8 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин.
"Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!" - написал понтифик в Twitter.
Таким образом в Международный женский день папа Франциск фактически повторил слова, которые он произнес в воскресенье, выступая на встрече с христианской общиной иракского города Каракош, которая сильно пострадала от боевиков ИГИЛ*.
В понедельник папа Франциск завершил апостольскую поездку в Ирак, которая продолжалась четыре дня. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим родину Авраама.
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Самолет с папой Римский на борту совершил посадку в римском аэропорту "Чампино". Перед возвращением в Ватикан понтифик заехал в столичную базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы возложить цветы и помолиться у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Международный женский день
 
Папа РимскийРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Международный женский деньВатикан
 
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