https://ria.ru/20210308/frantsisk-1600359034.html

Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин

Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин

Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:23

2021-03-08T16:23

2021-03-08T16:23

папа римский

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

международный женский день

ватикан

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ВАТИКАН, 8 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин."Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!" - написал понтифик в Twitter.Таким образом в Международный женский день папа Франциск фактически повторил слова, которые он произнес в воскресенье, выступая на встрече с христианской общиной иракского города Каракош, которая сильно пострадала от боевиков ИГИЛ*.В понедельник папа Франциск завершил апостольскую поездку в Ирак, которая продолжалась четыре дня. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим родину Авраама.Самолет с папой Римский на борту совершил посадку в римском аэропорту "Чампино". Перед возвращением в Ватикан понтифик заехал в столичную базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы возложить цветы и помолиться у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210308/posly-1600352355.html

https://ria.ru/20210308/prazdnik-1600047359.html

ватикан

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папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), международный женский день, ватикан