Папа Римский Франциск призвал уважать и защищать женщин
ВАТИКАН, 8 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который в понедельник вернулся в Рим из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин.
"Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!" - написал понтифик в Twitter.
I would like to say a heartfelt thank you to all the women, especially the women of #Iraq, courageous women who continue to give life, in spite of wrongs and hurts. May women be respected and protected! May they be shown respect and provided with opportunities! #ApostolicJourney— Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2021
Таким образом в Международный женский день папа Франциск фактически повторил слова, которые он произнес в воскресенье, выступая на встрече с христианской общиной иракского города Каракош, которая сильно пострадала от боевиков ИГИЛ*.
В понедельник папа Франциск завершил апостольскую поездку в Ирак, которая продолжалась четыре дня. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим родину Авраама.
Самолет с папой Римский на борту совершил посадку в римском аэропорту "Чампино". Перед возвращением в Ватикан понтифик заехал в столичную базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы возложить цветы и помолиться у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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