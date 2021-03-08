https://ria.ru/20210308/dtp-1600373322.html

В Вологодской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Вологодской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Вологодской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T19:19

2021-03-08T19:19

2021-03-08T19:19

грязовецкий район

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Вологодской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Вологодская область, Грязовецкий район, 1 километр северо-восточнее населенного пункта Чернава, ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека", - сообщил собеседник агентства.Добавляется, что пять человек доставляют в больницу для осмотра.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html

грязовецкий район

вологодская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грязовецкий район, вологодская область, происшествия