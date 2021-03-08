https://ria.ru/20210308/dtp-1600373322.html
В Вологодской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Вологодской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Вологодской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:19
2021-03-08T19:19
2021-03-08T19:19
грязовецкий район
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Вологодской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Вологодская область, Грязовецкий район, 1 километр северо-восточнее населенного пункта Чернава, ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека", - сообщил собеседник агентства.Добавляется, что пять человек доставляют в больницу для осмотра.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html
грязовецкий район
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грязовецкий район, вологодская область, происшествия