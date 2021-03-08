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СК по Самарской области принял дело после ДТП с семью погибшими
СК по Самарской области принял дело после ДТП с семью погибшими
Следственное управление по Самарской области приняло к своему производству дело, возбужденное по факту ДТП, в котором погибли семь человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:41
2021-03-08T14:41
2021-03-08T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
красноярский район
самара
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Следственное управление по Самарской области приняло к своему производству дело, возбужденное по факту ДТП, в котором погибли семь человек, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил самарским следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек, в СК.Как сообщает СК, восьмого марта примерно в 6 часов на 8-м километре автодороги "Самара-Тольятти" в районе населенного пункта Курумоч Красноярского района Самарской области произошло ДТП между грузовым и легковым автомобилями. В результате ДТП погибли семь человек, находящиеся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет."В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", принято к производству следственным управлением СК РФ по Самарской области", - говорится в сообщенииОтмечается, что на данный момент проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами. Работу на месте происшествия координирует руководитель следственного управления по Самарской области. Назначены все необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600339967.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, красноярский район, самара, самарская область, происшествия