https://ria.ru/20210308/dtp-1600339967.html

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой

В Сети появилось видео с места ДТП в Самарской области, в котором грузовик Isuzu столкнулся с седаном Volkswagen. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:54

2021-03-08T11:54

2021-03-08T11:59

курумоч (аэропорт)

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП в Самарской области, в котором грузовик Isuzu столкнулся с седаном Volkswagen.На кадрах виден сильно деформированный легковой автомобиль и развернутая на дороге фура, перекрывшая полосу.Авария произошла сегодня утром на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу. Погибли семь человек.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших — от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600334501.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курумоч (аэропорт), самарская область, происшествия