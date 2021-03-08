https://ria.ru/20210308/dtp-1600339967.html
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
В Сети появилось видео с места ДТП в Самарской области, в котором грузовик Isuzu столкнулся с седаном Volkswagen. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:54
2021-03-08T11:54
2021-03-08T11:59
курумоч (аэропорт)
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП в Самарской области, в котором грузовик Isuzu столкнулся с седаном Volkswagen.На кадрах виден сильно деформированный легковой автомобиль и развернутая на дороге фура, перекрывшая полосу.Авария произошла сегодня утром на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу. Погибли семь человек.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших — от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600334501.html
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курумоч (аэропорт), самарская область, происшествия