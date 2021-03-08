https://ria.ru/20210308/dtp-1600334501.html

После ДТП с семью погибшими под Самарой возбудили уголовное дело

После ДТП с семью погибшими под Самарой возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после аварии под Самарой, в которой погибли семь молодых людей, сообщил журналистам прокурор... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:57

2021-03-08T10:57

2021-03-08T10:57

красноярский район

самара

происшествия

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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после аварии под Самарой, в которой погибли семь молодых людей, сообщил журналистам прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8 километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение."Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета", - сказал Шустов.Он добавил, что прокуратура также проводит проверку состояния улично-дорожной сети на месте аварии.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/dtp-1600329042.html

красноярский район

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский район, самара, происшествия