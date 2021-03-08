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В МВД рассказали о погибших в ДТП в Самарской области
В МВД рассказали о погибших в ДТП в Самарской области
Попавшая в ДТП под Самарой легковушка была переполнена, в ней погибли семь молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:15
2021-03-08T10:15
2021-03-08T10:34
гумвд
самарская область
происшествия
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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Попавшая в ДТП под Самарой легковушка была переполнена, в ней погибли семь молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8 километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение."Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди", - сказал собеседник агентства.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/dtp-1600329042.html
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гумвд, самарская область, происшествия
САМАРА, 8 мар - РИА Новости.
Попавшая в ДТП под Самарой
легковушка была переполнена, в ней погибли семь молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД
по региону.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8 километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение.
"Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди", - сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.