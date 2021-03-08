https://ria.ru/20210308/dtp-1600330533.html

В МВД рассказали о погибших в ДТП в Самарской области

В МВД рассказали о погибших в ДТП в Самарской области

Попавшая в ДТП под Самарой легковушка была переполнена, в ней погибли семь молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:15

2021-03-08T10:15

2021-03-08T10:34

гумвд

самарская область

происшествия

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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Попавшая в ДТП под Самарой легковушка была переполнена, в ней погибли семь молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8 километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение."Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди", - сказал собеседник агентства.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/dtp-1600329042.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, самарская область, происшествия