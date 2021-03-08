https://ria.ru/20210308/dtp-1600325062.html
Названа предварительная причина ДТП в Самарской области
Названа предварительная причина ДТП в Самарской области
Причиной ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, сообщил РИА... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:36
2021-03-08T08:36
2021-03-08T11:03
волжский район
самарская область
происшествия
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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Причиной ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч Волжского района столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал."Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210307/dtp-1600241565.html
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волжский район, самарская область, происшествия