https://ria.ru/20210308/dtp-1600325062.html

Названа предварительная причина ДТП в Самарской области

Названа предварительная причина ДТП в Самарской области

Причиной ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, сообщил РИА... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T08:36

2021-03-08T08:36

2021-03-08T11:03

волжский район

самарская область

происшествия

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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Причиной ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч Волжского района столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал."Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210307/dtp-1600241565.html

волжский район

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волжский район, самарская область, происшествия