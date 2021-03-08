Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/dressirovschik-1600341521.html
Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:06
2021-03-08T12:06
рсфср
росгосцирк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600341089_0:188:2048:1339_1920x0_80_0_0_b041ca569570bb7ab8eac0ee48e496eb.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook."Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", - говорится в сообщении.Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени."Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - добавляется в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. "Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в Росгосцирке.
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600341089_0:78:2047:1613_1920x0_80_0_0_74439f190e2333ef66fedea701fd32bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рсфср, росгосцирк, общество

Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

12:06 08.03.2021
 
© РИА Новости / Г. ПолякЗаслуженный артист РСФСР Борис Бирюков с дрессированными львами
Заслуженный артист РСФСР Борис Бирюков с дрессированными львами - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Г. Поляк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook.
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", - говорится в сообщении.
Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.
"Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - добавляется в сообщении.
Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. "Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в Росгосцирке.
 
РСФСРРосгосциркОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния