https://ria.ru/20210308/dressirovschik-1600341521.html

Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:06

2021-03-08T12:06

2021-03-08T12:06

рсфср

росгосцирк

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook."Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", - говорится в сообщении.Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени."Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - добавляется в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. "Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в Росгосцирке.

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, росгосцирк, общество