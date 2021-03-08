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Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:06
2021-03-08T12:06
2021-03-08T12:06
рсфср
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общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook."Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", - говорится в сообщении.Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени."Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - добавляется в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. "Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в Росгосцирке.
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рсфср, росгосцирк, общество
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Народный артист РСФСР
, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщил Росгосцирк в Facebook
.
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку
более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", - говорится в сообщении.
Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.
"Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - добавляется в сообщении.
Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. "Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в Росгосцирке.